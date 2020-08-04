Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото

В Сети показали снимки принцессы Шарлотты и принца Луи

На официальных страницах британской королевской семьи нередко появляются фото монархов на различных мероприятиях, но вот портреты каждого из них обычно публикуют, когда кто-то из представителей семейства отмечает день рождения или свадебный юбилей.

На этот раз в Сети появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи. Открытки с изображениями юных монархов опубликовала одна из поклонниц королевской семьи на своей страничке в Instagram.

Принц Луи Фото: instagram.com/katsroyalletters

Такие открытки представители королевской семьи обычно присылают в ответ на поздравительные письма от британских подданных и от всех желающих поздравить королевскую чету во всем мире. Нередко сама королева Елизавета II подписывает каждую открытку лично. На обратной стороне фото монархи благодарят за поздравления и письма.

Принцесса Шарлотта Фото: instagram.com/katsroyalletters

"Герцог и герцогиня Кембриджские ценят вашу любезность в письме, адресованном принцу Луи в честь его второго дня рождения. Это было высоко оценено Их Королевскими Высочествами, которые посылают вам свои наилучшие пожелания", – говорится в сообщении.

Точно такое же послание напечатано и на обратной стороне открытки с принцессой Шарлоттой. Отметим, что принц Луи отметил свое двухлетие в апреле, а принцесса Шарлотта свое пятилетие – в мае этого года.

Открытка от британской королевской семьи Фото: instagram.com/katsroyalletters

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Напомним, недавно был опубликован портрет принца Джорджа в честь его семилетия. Ранее в Сети опубликовали личное письмо принцессы Дианы, которое выставили на аукцион.

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