Появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: фото
В Сети показали снимки принцессы Шарлотты и принца Луи
На официальных страницах британской королевской семьи нередко появляются фото монархов на различных мероприятиях, но вот портреты каждого из них обычно публикуют, когда кто-то из представителей семейства отмечает день рождения или свадебный юбилей.
На этот раз в Сети появились ранее не опубликованные портреты детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон: пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи. Открытки с изображениями юных монархов опубликовала одна из поклонниц королевской семьи на своей страничке в Instagram.
Такие открытки представители королевской семьи обычно присылают в ответ на поздравительные письма от британских подданных и от всех желающих поздравить королевскую чету во всем мире. Нередко сама королева Елизавета II подписывает каждую открытку лично. На обратной стороне фото монархи благодарят за поздравления и письма.
"Герцог и герцогиня Кембриджские ценят вашу любезность в письме, адресованном принцу Луи в честь его второго дня рождения. Это было высоко оценено Их Королевскими Высочествами, которые посылают вам свои наилучшие пожелания", – говорится в сообщении.
Точно такое же послание напечатано и на обратной стороне открытки с принцессой Шарлоттой. Отметим, что принц Луи отметил свое двухлетие в апреле, а принцесса Шарлотта свое пятилетие – в мае этого года.
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Напомним, недавно был опубликован портрет принца Джорджа в честь его семилетия. Ранее в Сети опубликовали личное письмо принцессы Дианы, которое выставили на аукцион.
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