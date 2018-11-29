Появились трогательные фото со свадьбы Квентина Тарантино

На снимакх режиссер с возлюбленной запечатлены в объятиях друг друга

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик. Фото: Getty

55-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино позвал под венец свою 35-летнюю возлюбленную Даниэллу Пик – израильскую певицу и модель. Это первый брак для обоих. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе. Сообщается, что позже молодожены собираются устроить пышный прием.

В сети появились трогательные снимки со свадьбы Квентина и Даниэллы. На фото молодожены обнимаются, целуются и буквально светятся от счастья.

Фото: скриншот instagram.com/bestof_movies Фото: скриншот instagram.com/bestof_movies Фото: скриншот instagram.com/bestof_movies Фото: скриншот instagram.com/bestof_movies Фото: скриншот instagram.com/bestof_movies Фото: скриншот instagram.com/bestof_movies 1/6

За вечер невеста сменила два платья. Ранее мы писали, наряды какого дизайнера Даниэлла выбрала для свадебной церемонии.

Отметим, что Квентин и Даниэлла познакомились еще в 2009 году, когда режиссер презентовал в Израиле свою картину "Бесславные ублюдки". Между ними вспыхнуло чувство, но вскоре они расстались. В 2016 году пара возобновила свой роман. Приблизительно в это же время Тарантино объявил, что намерен уйти из кино. Даниэлла также еще ни разу не была замужем.

Напомним, Квентин Тарантино снимает масштабный фильм – "Однажды в Голливуде".