Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появились жуткие детали избиения Хайден Панеттьери

Состоялось судебное заседание, во время которого обнародовали подробности избиения актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:43
Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Фото: Getty Images

Голливудскую актрису, экс-невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери, как известно, жестоко избил ее новый бойфренд. 10 июля состоялось первое судебное заседание, во время которого обнародовали новые детали избиения звезды. По информации Radar Online, скандальное дело рассматривали в Высшем суде Лос-Анджелеса. Там выступила офицер полиции Эмбер Финдли. Женщина рассказала резонансные детали, в частности, о состоянии Хайден Панеттьери во время прибытия правоохранителей.

Почему Хайден Панеттьери не может побороть депрессию:

Полицейская отметила, что спор у пары возник еще в баре, который расположен неподалеку от квартиры Хайден Панеттьери. Уже у дверей дома Брайан Хикерсон начал избивать актрису. Из-за криков девушки соседи вызвали полицию. Сначала нападающий не хотел впускать в помещение полицейских и заявлял, что он дома один и просто громко включил телевизор. Однако Хайден вскрикнула от боли, поэтому правоохранители вошли в ее дом.

Хайден Панеттьери
Хайден Панеттьери
Фото: Getty Images

"Я думаю, причиной, почему он не хотел говорить нам о Хайден, было то, что она – знаменитость. Я сразу заметила, что у нее были синяки на глазу и опухшее лицо. Также виднелись отпечатки рук на шее, левой стороне лица. Когда я с ней разговаривала, она сняла свитер. Ее руки были все в синяках", – рассказала Эмбер Финдли.

Затем полицейская отвела Хайден в другую комнату, где и узнала детали жестокого избиения. Актриса призналась, что они пили алкоголь в баре и поссорились. Брайан Хикерсон трижды ударил ее по лицу. От последнего удара у нее из носа пошла кровь, однако нападающий на этом не остановился. Когда Хайден Панеттьери пыталась подняться в спальню, он схватил ее за шею. Актриса начала сопротивляться, поэтому Брайан Хикерсон взял ее за волосы и лицо и потянул в другую комнату.

Читайте также
Хайден Панеттьери жестоко избил парень: суд принял первое решение

"Он жестоко бил ее по лицу, заставив едва не упасть. От третьего удара у нее пошла кровь", – отметил прокурор.

Полицейская сделала фото избитой Хайден Панеттьери, которые предоставила суду, как доказательство нападения. В то же время адвокаты Брайана Хикерсона пытались его защитить, подчеркивая, что пара была навеселе. Он добавил, что бойфренд Хайден Панеттьери не душил ее, однако синяки на шее объяснить не смог.

Судьи не смягчили преступление Хикерсона. Кроме этого, правоохранители нашли факт еще одного приступа гнева актера: несколько дней перед нападением он избил Хайден во время отдыха. Тогда работники отеля по просьбе звезды не вызвали полицию. Сейчас дело находится на рассмотрении, однако мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, Владимир Кличко, когда узнал о том, что его экс-жену избил ее новый возлюбленный Брайан Хикерсон, то был обеспокоен таким исходом событий и ищет возможности встретиться с бывшей супругой. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд На пьяную голову: парень Хайден Панеттьери жестко над ней пошутил Хайден Панеттьери стала свидетелем пьяной драки ее нового парня с отцом Бойфренд Хайден Панеттьери впервые прокомментировал их роман
суд бойфренд Хайден Панеттьери
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола
Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 09:39Events

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

Сегодня, 08:01Events

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Вчера, 19:41Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:02Fun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

Вчера, 10:26Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:03Fun

Любители поесть: 15 смешных фото котов с едой

Вчера, 06:43Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 11 июля: все знаки зодиака

10 июляШоу-бизнес

Меган Маркл в повседневном наряде запечатлели с сыном Арчи: редкие кадры

10 июляFun

Петра и Павла 2019: приметы и обычаи праздника

10 июляТехно

На Марсе обнаружили странный объект: уфологи в ярости

9 июляTravel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

9 июляШоу-бизнес

На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

9 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

9 июляFun

9 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

9 июляFun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Новости партнеров

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как восстановить печень
Как восстановить печень
Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Эффектная девушка молодого защитника киевлян
Эффектная девушка молодого защитника киевлян
Песок в почках: причины
Песок в почках: причины
Вкуснейший салат со шпротами
Вкуснейший салат со шпротами
Сельдь по-русски: незабываемый вкус
Сельдь по-русски: незабываемый вкус
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь