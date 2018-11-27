Появился список украинских артистов, которые выступят на новогоднем шоу в России

Знаменитости примут участие в съемках программы для российского канала

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Многие украинские знаменитости уже давно "перекочевали" в Россию, а некоторые продолжают выступать в обеих странах, тем самым вызывая недовольство и возмущение публики.

Стало известно, что в съемках новогоднего шоу на одном из популярных российских каналах примут участие не только популярные российские звезды – Елена Темникова, "Дискотека Авария", Диана Арбенина, Ирина Дубцова, Джиган, но и многие украинские артисты, среди которых Ани Лорак, Вера Брежнева, ВИА ГРА, Анна Седокова и Quest Pistols Show.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) 26 Ноя 2018 в 12:02 PST

По комментариям стало понятно, что многие ждут появления и других украинских исполнителей: "Лобода будет ?", "Макс Барских будет?", "А Никита Алексеев будет выступать?", "А София Ротару будет петь?", – поинтересовались пользователи сети.

Ранее мы писали о том, кто из украинских звезд получил награду "Золотой граммофон" в Москве.

Напомним, украинские исполнительницы споют на "Песне года" в России 1 декабря. Ани Лорак, Таисия Повалий и Светлана Лобода заявлены в афише мероприятия.