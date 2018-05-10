"Поющий Дракула": как иностранцы в соцсетях отзываются о MELOVIN

Мы собрали отзывы о MELOVIN из соцсетей и YouTube

MELOVIN. Фото: Getty

Благодаря победе Сальвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" конкурс Евровидение впервые проходит в Португалии. 8 мая прошел первый полуфинал конкурса, из которого всего 10 участников попали в финал. Сегодня,10 мая, состоится второй полуфинал, в котором выступят участники из 18 стран.

Представитель от Украины MELOVIN выйдет на сцену последним, под номером 18 .

На конкурсе молодой украинский певец представляет свою песню "Under The Ladder", на которую недавно MELOVIN презентовал клип.

MELOVIN. Евровидение-2018 Фото: AFP

Несмотря на то, что шансы на победу MELOVIN букмекеры оценивают достаточно низко – артист находится на 19 позиции в общем рейтинге финала, в соцсетях и под видео репетиции MELOVIN можно прочесть огромное количество позитивных отзывов о певце.

При этом оставляют их в основном иностранные слушатели. Напомним, во время Евровидения невозможно голосовать за представителя своей страны, таким образом, мы убедились, что у MELOVIN достаточно много поклонников в Европе, которые, возможно, отдадут за него свой голос:

"Under The Ladder – действительно сильная песня с большим шансом попасть в финал, ведь она будет звучать в более слабом полуфинале", "MELOVIN до конца!", "У MELOVIN отличное выступление на сцене. Песня нравится все больше, у него отличные шансы".

Еще в начала мая на официальной страничке Евровидения-2018 поклонникам конкурса предложили обсудить репетиции участников и выделить своего фаворита. В комментариях к публикации многие отметили, что больше всех из предложенных (Украина, Черногория и Словения) им понравился MELOVIN.

Позитивные комментарии также можно встретить и в комментариях под видео с MELOVIN на YouTube. Некоторые пользователи сравнили певца с Дракулой:

"Люблю его", "Эта песня-огонь", "Это будет одна из самых популярных песен на Евровидении -ТОП-3", "Молодой господин Дракула должен победить. Он сногсшибательный".

"Вот что называется артист!", "Отличная музыка", "Невероятный персонаж. Великолепный MELOVIN. Мой победитель -поющий Дракула".

На Евровидении-2018 Украину представит MELOVIN – вся правда о певце, смотрите видео: