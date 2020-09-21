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Пожар, альпака и воссоединение "Друзей": самые яркие моменты "Эмми-2020"

Сегодня, 13:13

Узнайте, какие моменты "Эмми-2020" сейчас больше всех обсуждают в Сети

В ночь с 20 на 21 сентября состоялась 72-я церемония награждения премии "Эмми". Прошла она в необычном формате – из-за пандемии коронавируса, придерживаясь всех норм предосторожности, церемонию провели онлайн. Ведущим "Эмми" стал комик и телеведущий Джимми Киммел. Большинство звезд во время церемонии находились дома.

Несмотря на то, что событие проходило в онлайн-формате, не обошлось и без забавных ситуаций, которыми запомнится "Эмми-2020".

Мы уже написали о триумфаторах церемонии, а теперь предлагаем вспомнить ее самые запоминающиеся моменты.

Дженнифер Энистон потушила пожар

Во время вручения очередной статуэтки соведущей Джимми Киммела стала актриса Дженнифер Энистон. Перед тем, как объявить победителя, Киммел решил "продезинфицировать" конверт: сначала ведущий обработал его спреем-санитайзером, а затем бросил конверт в ведро и поджег его. Джимми попросил Дженнифер потушить пламя с помощью огнетушителя.

Скриншот: YouTube

Энистон хорошо справилась со своей задачей, хотя и тушить огонь ей пришлось несколько раз, ведь остатки конверта то гасли, то снова воспламенялись.

Альпаку в студию!

Одну из номинаций также объявлял актер Рэндалл Парк. Перед камерами он появился вместе с альпакой.

"Этот год научил нас многому. Например, что коронавирус не передается от человека к альпаке. А еще, я понял, что если читать письмо слишком быстро, то фразу "Ты будешь вести "Эмми" вместе с альпакой" можно прочесть, как "Ты будешь вести "Эмми" с Аль Пачино", – пошутил Рэндалл.

Скриншот: YouTube

Воссоединение "Друзей"

Знаменитые актрисы и звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс собрались вместе, ведь Энистон была номинирована на "Лучшую актрису в драматическом сериале".

Джимми Киммел был удивлен появлению в кадре Кокс и Кудроу.

"Ого, Кортни, и ты там? И Лиза?" – воскликнул Киммел.

На что Дженнифер Энистон сразу же отреагировала с юмором.

"Мы живем вместе с 1994 года, Джимми", – сказала актриса, ссылаясь на сериал "Друзья", первая серия которого вышла именно в 1994 году.

Скриншот: YouTube

Картонные звезды

Несмотря на то, что церемония проходила онлайн, некоторые звезды все же появлялись в студии вместе с Джимми Киммелом.

"Конечно, тут нет никого, тут только я. Совсем один", – грустно заявил Киммел.

Перед ним в большом зале сидели картонные копии голливудских звезд, кроме актера Джейсона Бейтмена, который притворился картонным изображением самого себя. Этот момент позабавил многих телезрителей.

Скриншот: YouTube

Реакция Зендаи на победу

24-летняя Зендая стала самой молодой "лучшей актрисой драматического сериала" в истории премии "Эмми". Поклонники актрисы безумно радовались за нее, но еще больше – обсуждали реакцию самой звезды на ее победу. В Instastories Зендая опубликовала скриншот того момента, когда она узнала о своей победе, а также – реакцию ее мамы. Это очень развеселило пользователей Сети.

Скриншот: Instagram Зендаи

Ранее мы писали о лучших нарядах звезд на "Эмми-2020".

Все подробности в спецтеме Эмми-2020

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