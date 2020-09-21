Пожар, альпака и воссоединение "Друзей": самые яркие моменты "Эмми-2020"
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В ночь с 20 на 21 сентября состоялась 72-я церемония награждения премии "Эмми". Прошла она в необычном формате – из-за пандемии коронавируса, придерживаясь всех норм предосторожности, церемонию провели онлайн. Ведущим "Эмми" стал комик и телеведущий Джимми Киммел. Большинство звезд во время церемонии находились дома.
Несмотря на то, что событие проходило в онлайн-формате, не обошлось и без забавных ситуаций, которыми запомнится "Эмми-2020".
Мы уже написали о триумфаторах церемонии, а теперь предлагаем вспомнить ее самые запоминающиеся моменты.
Во время вручения очередной статуэтки соведущей Джимми Киммела стала актриса Дженнифер Энистон. Перед тем, как объявить победителя, Киммел решил "продезинфицировать" конверт: сначала ведущий обработал его спреем-санитайзером, а затем бросил конверт в ведро и поджег его. Джимми попросил Дженнифер потушить пламя с помощью огнетушителя.
Энистон хорошо справилась со своей задачей, хотя и тушить огонь ей пришлось несколько раз, ведь остатки конверта то гасли, то снова воспламенялись.
Одну из номинаций также объявлял актер Рэндалл Парк. Перед камерами он появился вместе с альпакой.
"Этот год научил нас многому. Например, что коронавирус не передается от человека к альпаке. А еще, я понял, что если читать письмо слишком быстро, то фразу "Ты будешь вести "Эмми" вместе с альпакой" можно прочесть, как "Ты будешь вести "Эмми" с Аль Пачино", – пошутил Рэндалл.
Знаменитые актрисы и звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс собрались вместе, ведь Энистон была номинирована на "Лучшую актрису в драматическом сериале".
Джимми Киммел был удивлен появлению в кадре Кокс и Кудроу.
"Ого, Кортни, и ты там? И Лиза?" – воскликнул Киммел.
На что Дженнифер Энистон сразу же отреагировала с юмором.
"Мы живем вместе с 1994 года, Джимми", – сказала актриса, ссылаясь на сериал "Друзья", первая серия которого вышла именно в 1994 году.
Несмотря на то, что церемония проходила онлайн, некоторые звезды все же появлялись в студии вместе с Джимми Киммелом.
"Конечно, тут нет никого, тут только я. Совсем один", – грустно заявил Киммел.
Перед ним в большом зале сидели картонные копии голливудских звезд, кроме актера Джейсона Бейтмена, который притворился картонным изображением самого себя. Этот момент позабавил многих телезрителей.
24-летняя Зендая стала самой молодой "лучшей актрисой драматического сериала" в истории премии "Эмми". Поклонники актрисы безумно радовались за нее, но еще больше – обсуждали реакцию самой звезды на ее победу. В Instastories Зендая опубликовала скриншот того момента, когда она узнала о своей победе, а также – реакцию ее мамы. Это очень развеселило пользователей Сети.
Ранее мы писали о лучших нарядах звезд на "Эмми-2020".
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