Пожар в Нотр-Даме: Максим Галкин раскритиковал пост Ксении Собчак

Ксения Собчак назвала причиной пожара нестабильность в стране

Максим Галкин и Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/rnd.kassir.ru

15 апреля случилась культурная трагедия – знаменитый Нотр-Дам в Париже загорелся. Пожар удалось ликвидировать лишь утром, однако на реконструкцию понадобится много времени. В результате возгорания рухнул шпиль, а также была уничтожена крыша собора. Кроме этого, пострадали стены и несущие конструкции здания.

Многие знаменитости прокомментировали происшествие, в том числе российская телеведущая и политик Ксения Собчак. Шоувумен считает, что причина возгорания – социальная ситуация во Франции.

"Сегодня Нотр-Дама не стало. И, конечно, потом найдут реальную причину "возгорания", но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то, кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков просто потому, что они дорогие, каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы, что успешные люди просто переезжают, а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд (явно не 36 часов в неделю), и победу Воли Человека над миром. Я не знаю, что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед, но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их недостоин", – написала Собчак.

Ксения Собчак написала пост о пожаре в Нотр-Даме Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Публикацию телеведущей прокомментировал Максим Галкин, который категорически не согласился со словами Ксении Собчак.

"Уж прости, не могу удержаться, чтоб не вставить свои пять копеек. Люди выходят на улицы с протестом, когда видят, что власть их не уважает, а бутики громят всегда, когда много людей неконтролируемо выходят. Но большинство выходят не для того, чтобы громить. И ещё: преступная халатность, из-за которой возникают пожары, не имеет ни национальности, ни религии", – ответил Галкин.

Напомним, появились фото уцелевших в пожаре реликвий Нотр-Дама.

Сегодня.Lifestyle также поделились 10 интересными фактами о Соборе Парижской Богоматери.

Собор Парижской Богоматери – одна из главных достопримечательностей французской столицы. Нотр-Дам деПари расположен на острове Сите посреди Сены в Париже и существует уже 856 лет. Собор строился в течение двух столетий, а задумка заключалась в том, чтобы здание могло вместить всех жителей Парижа.

В соборе Парижской Богоматери хранится одна из величайших реликвий христианского мира — терновый венец Христа. Известно, что огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери - все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает.

Нотр-Дам де Пари пережил несколько войн, пару десятков правителей и Революцию, однако практически полностью разрушен в результате возгорания. Официальную причину пока не называют.

Как горел Нотр-Дам – смотрите видео:

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram