Пожары в Австралии: знаменитости высказались о происходящем в социальных сетях

Меган Маркл, Ди Каприо, Хью Джекман и другие отреагировали на трагедию

Пожары в Австралии Фото: instagram/mattabbottphoto

Пожары в Австралии, начавшиеся еще осенью, уничтожили более миллиона гектаров земли, убили сотни животных и десятки человек. Знаменитости высказались в социальных сетях о трагедии и призвали общество помочь пострадавшим.

Подробнее о ситуации в Австралии смотрите в сюжете:

Стихия а лесах Австралии набирает свои обороты из-за сильных ветров, которые распространяют огонь все дальше. Только с 31 декабря на 1 января в штате Новый Южный Уэльс погибли по меньшей мере 19 человек и десятки пропали без вести.

В социальных сетях звезды кино, музыки и другие знаменитости отреагировали на трагедию.

Королевская семья, а в частности Елизавета II, разместила в своем Instagram слова соболезнования.

"Мне было очень обидно услышать о длительном огне и его разрушительном воздействии во многих частях Австралии. Моя благодарность службам экстренной помощи, а также тем, кто подвергает свою жизнь опасности, чтобы помочь гражданам, которые в этом нуждаются. Мы с принцем Филиппом отправляем свои соболезнования и молитвы всем австралийцам в это нелегкое время", – написала королева.

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Кейт Миддлтон выразила слова благодарности отважным спасателям, которые противостоят стихии.

"Мы все еще в шоке и глубоко расстроены, когда слышим о пожарах, которые разрушают дома, средства к существованию и дикую природу во всей Австралии. Наши мысли и молитвы касаются всех людей и общин, пострадавших от этой разрушительной стихии. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто трагически ушел из жизни, и отважным пожарным, которые продолжают рисковать собственной жизнью, чтобы спасти других", – написала герцогиня.

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Меган Маркл сообщила фолловерам, как можно оказать материальную помощь пострадавшим, оставив координаты специальных организаций.

"Пожары бушуют в районах, с которыми мы лично связаны, так как посетили общины в Новом Южном Уэльсе в 2018 году. От пожаров в Калифорнии и в частях Африки, нас поражает все большее наступление этих экологических катастроф, учитывая, конечно, продолжающееся разрушение Амазонки. Чувствовать себя беспомощным легко, но всегда есть способ помочь", – считает Меган Маркл.

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Актер Леонардо Ди Каприо сделал репост публикации юной активистки Греты Тунберг в своем аккаунте. Оба считают, что политики не должны оставаться в стороне.

"Все это до сих пор не привело ни к одному политическому действию. Потому что мы все еще не в состоянии осознать связь между климатическим кризисом и усилением экстремальных погодных явлений и природных катастроф. Это должно измениться", – пишет Тунберг.

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Актриса Николь Кидман сообщила, что ее семья пожертвовала 500 тысяч долларов в благотворительную организацию Rural Fire Services.

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Так же поступила и певица Пинк, которая оставила ссылки организаций, оказывающих помощь пострадавшим австралийцам.

Хью Джекман и Джейсон Момоа в своих Instagram опубликовали фотографии со ссылками на организации, получающие пожертвования, с надписью "Как вы можете помочь".

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Ранее мы писали, что Леонардо Ди Каприо обвинили в лесных пожарах в Амазонии.

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