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Поженили всех: в Киеве на Певчем поле прошла "Большая свадьба"

Гостями мероприятия стали Ирина Билык, Олег Винник, НЕАНГЕЛЫ и многие другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
В Киеве на Певчем поле прошла "Большая свадьба"
В Киеве на Певчем поле прошла "Большая свадьба"
Фото: instagram.com/tanya_li_music

Не секрет, что многие пары предпочитают жениться летом. В минувшее воскресенье, 2 июня, в Киеве на Певчем поле отгуляли "Большую свадьбу" – ежегодное мероприятие с большим концертом, организованном "Русским радио Украина".  

В этом году принять участие в масштабной церемонии бракосочетания вызвались аж 100 пар. Молодожен, съехавшихся на ивент со всей Украины, расписывала певица Ирина Билык, которую, к слову, недавно позвал замуж Дима Коляденко. Ведущими стали звезды телеканала М1 и "Русское радио Украина" Таня Ли и Андрей Черновол.

На сцене перед участниками и гостями "Большой свадьбы" выступили популярные украинские исполнители, такие как MELOVIN, группа "Время и Стекло", Олег Винник, ALEKSEEV, Александр Пономарев, TARABAROVA, Виталий Козловский, Злата Огневич, Alyosha, НЕАНГЕЛЫ и многие другие. 

Подробнее о том, как прошла "Большая свадьба", а также откровенные признания украинских звезд, смотрите в эксклюзивном репортаже: 

Напомним, что ранее принцесса Монако Шарлотта Казираги вышла замуж.

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