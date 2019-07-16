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Позитив из "Время и Стекло" стал продюсером фильма "Скажене весілля 2"

Музыкант снялся в кино вместе с Потапом и Юрием Горбуновым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Позитив снялся в фильме "Скажене Весілля 2"
Позитив снялся в фильме "Скажене Весілля 2"
Фото: instagram.com/positiff

Позитив из группы "Время и Стекло" снялся в продолжении фильма "Скажене весілля". Алексей Завгородний, который поделился подробностями мальчишника Потапа, также выступил музыкальным продюсером картины, о чем сообщил в своем Instagram.

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Вместе с Позитивом главные роли в предстоящем фильме исполнили продюсер Потап и ведущий Юрий Горбунов.

На своей странице в социальной сети коллега Нади Дорофеевой опубликовал афишу "Скажене весілля 2". В кадре Позитив позирует вместе с коллегами по съемочной площадке.

INSTAGRAM (@positiff)

"Я всегда мечтал спродюсировать фильм, особенно, с музыкальной стороны. Я очень рад присоединиться к команде "Скажене Весілля 2". Зададим драйвовое музыкальное настроение вместе с Потапом. Сегодня стартовала тизерная кампания, а уже под Новый год увидимся во всех кинотеатрах страны! Ваш хорист Кондрат", – написал в посте Позитив.

Стоит отметить, что первая часть комедии "Скажене весілля" установила новый кассовый рекорд в истории украинского кино. В картине эпизодические роли сыграли MONATIK, Олег Винник и Потап.

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