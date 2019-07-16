Позитив из "Время и Стекло" стал продюсером фильма "Скажене весілля 2"

Музыкант снялся в кино вместе с Потапом и Юрием Горбуновым

Позитив снялся в фильме "Скажене Весілля 2" Фото: instagram.com/positiff

Позитив из группы "Время и Стекло" снялся в продолжении фильма "Скажене весілля". Алексей Завгородний, который поделился подробностями мальчишника Потапа, также выступил музыкальным продюсером картины, о чем сообщил в своем Instagram.

Смотрите также: "Время и Стекло" презентовали новый клип

Вместе с Позитивом главные роли в предстоящем фильме исполнили продюсер Потап и ведущий Юрий Горбунов.

На своей странице в социальной сети коллега Нади Дорофеевой опубликовал афишу "Скажене весілля 2". В кадре Позитив позирует вместе с коллегами по съемочной площадке.

15 Июл 2019 в 10:53 PDT INSTAGRAM (@positiff)

"Я всегда мечтал спродюсировать фильм, особенно, с музыкальной стороны. Я очень рад присоединиться к команде "Скажене Весілля 2". Зададим драйвовое музыкальное настроение вместе с Потапом. Сегодня стартовала тизерная кампания, а уже под Новый год увидимся во всех кинотеатрах страны! Ваш хорист Кондрат", – написал в посте Позитив.

Стоит отметить, что первая часть комедии "Скажене весілля" установила новый кассовый рекорд в истории украинского кино. В картине эпизодические роли сыграли MONATIK, Олег Винник и Потап.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram