Позитив поделился подробностями мальчишника Потапа

Участник группы "Время и Стекло" рассказал, что подарил Насте и Потапу на свадьбу

Позитив поделился подробностями мальчишника Потапа Фото: instagram.com/positiff

Участник группы "Время и Стекло", тренер шоу "Голос. Діти 5" Позитив рассказал, как прошел мальчишник Потапа. Артист также признался, что он и Надя Дорофеева подарили Потапу и Насте Каменских на свадьбу.

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В недавней беседе с Катей Осадчей Позитив (Алексей Завгородний) поделился эксклюзивными подробностями свадьбы Насти и Потапа, которая состоялась 23 мая. Артист поведал, что они с Надей Дорофеевой в качестве свадебного подарка вручили молодоженам деньги.

Кроме того, во время праздника дуэту пришлось успеть отыграть концерт в другом городе, и вернуться на торжество. "Мы были на церемонии, где я пролил много слез. После этого мы уехали, отыграли концерт максимально круто и вернулись к молодым", – признался Позитив.

Говоря о мальчишнике Потапа, певец был не многословен. Он сказал, что вечеринка плавно перешла в празднование дня рождения Позитива. Дорофеева добавила, что после двухдневного веселья ребята выглядели уставшими. "Никто тогда спать не ложился. Ребята выглядели очень плохо и старались быть веселыми. И отгуляли они очень круто", – прокомментировала Надя.

Напомни, что недавно "Время и Стекло" представили новый сингл из будущего альбома.

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