Позитив признался, что артисты ездят в машине скорой помощи, чтобы не стоять в пробках

Участники группы MOZGI поделились новогодними историями

Группа MOZGI Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Участники известной группы MOZGI на съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, вспомнили свой самый трешовый Новый год, а также поделились интересными методами, как обойти праздничные пробки во время корпоративов.

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Музыканты признались – для них худшим Новым годом оказался тот, во время которого у них не было праздничных корпоративов.

"Самый трешовый – это когда у нас нет корпоратива, мы скорбим, сидим у елки, и это трэш! Полный трэш! Артист должен встречать праздники на сцене – это его прямая обязанность! Мы всегда находимся рядом с теми людьми, кто или принимает, или выживает", – рассказал участник группы MOZGI DJ Bloodless.

А вот когда у артистов на праздник запланировано много концертов – это радость и особые эмоции. И не только от энергии и аплодисментов, ведь на корпоратив еще надо доехать.

Группа MOZGI Фото: instagram.com/d.vadya_mozgi

"Я помню моменты, когда, например, у нас было 3-4 концерта за ночь, поэтому 4-й концерт – это то время, когда мы веселые. Но также это бывает в 4 часа утра, и поэтому мы очень сильны. Говорят, что артисты лучше выживают на новогодние праздники, потому что у них уже есть иммунитет", – комментирует Позитив.

DJ Bloodless признается – они с участниками группы имеют особый трансфер на Новый год: "Мы, как и все артисты, перемещаемся на скорой помощи, поэтому нам всегда могут оказать эту помощь".

Но Позитив отмечает – "скорая" мужчинам нужна не из-за плохого самочувствия, хотя иногда приходится "поиграть на публику".

Позитив Фото: пресс-служба

"Но это не из-за состояния здоровья, а из-за трафика дорог – когда дороги не расчищены или большие пробки. Поэтому иногда приходилось делать вид, что кому-то плохо", – пояснил участник группы MOZGI Позитив за кулисами грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу телеканала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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