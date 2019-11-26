Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Позитив признался, что артисты ездят в машине скорой помощи, чтобы не стоять в пробках

Участники группы MOZGI поделились новогодними историями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:03
Группа MOZGI
Группа MOZGI
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Участники известной группы MOZGI на съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет вечером 31 декабря, вспомнили свой самый трешовый Новый год, а также поделились интересными методами, как обойти праздничные пробки во время корпоративов.

Смотрите также видео: на свое пятилетие группа MOZGI получила эксклюзивный подарок

Музыканты признались – для них худшим Новым годом оказался тот, во время которого у них не было праздничных корпоративов.

"Самый трешовый – это когда у нас нет корпоратива, мы скорбим, сидим у елки, и это трэш! Полный трэш! Артист должен встречать праздники на сцене – это его прямая обязанность! Мы всегда находимся рядом с теми людьми, кто или принимает, или выживает", – рассказал участник группы MOZGI DJ Bloodless.

А вот когда у артистов на праздник запланировано много концертов – это радость и особые эмоции. И не только от энергии и аплодисментов, ведь на корпоратив еще надо доехать.

Группа MOZGI
Группа MOZGI
Фото: instagram.com/d.vadya_mozgi

"Я помню моменты, когда, например, у нас было 3-4 концерта за ночь, поэтому 4-й концерт – это то время, когда мы веселые. Но также это бывает в 4 часа утра, и поэтому мы очень сильны. Говорят, что артисты лучше выживают на новогодние праздники, потому что у них уже есть иммунитет", – комментирует Позитив.

DJ Bloodless признается – они с участниками группы имеют особый трансфер на Новый год: "Мы, как и все артисты, перемещаемся на скорой помощи, поэтому нам всегда могут оказать эту помощь".

Но Позитив отмечает – "скорая" мужчинам нужна не из-за плохого самочувствия, хотя иногда приходится "поиграть на публику".

Позитив
Позитив
Фото: пресс-служба

"Но это не из-за состояния здоровья, а из-за трафика дорог – когда дороги не расчищены или большие пробки. Поэтому иногда приходилось делать вид, что кому-то плохо", – пояснил участник группы MOZGI Позитив за кулисами грандиозного новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу телеканала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы также писали, что Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Самолет, на борту которого находились "Время и Стекло", попал в аварию: все подробности Алексей Завгородний о буллинге: "Никогда бы не хотел, чтобы это кто-то ощущал" "Время и Стекло" – о секрете успеха, буллинге и модных факапах
Новый год Позитив MOZGI Алексей Завгородний
Реклама

Новости партнеров

Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Звезды, которые выглядят значительно старше своего возраста
Звезды, которые выглядят значительно старше своего возраста
Alekseev и солистка новой ВИА Гра объявили об отношениях
Alekseev и солистка новой ВИА Гра объявили об отношениях
Драгоценные ароматы: 5 самых дорогих духов мира
Драгоценные ароматы: 5 самых дорогих духов мира
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Сегодня, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Сегодня, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 12:41Food

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 09:58Fun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Булитко прокомментировала слухи о романе с партнером
Булитко прокомментировала слухи о романе с партнером
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Модные вещи 2019 года, которые превратят вас в икону стиля
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Астрологи назвали 5 знаков Зодиака, которых ждет счастье в 2019
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Сорвалась: как вывести сахар из организма, если переела сладкого
Сорвалась: как вывести сахар из организма, если переела сладкого
4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц
4 упражнения бодибалета для идеальных ягодиц