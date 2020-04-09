Экс-участник группы "Время и Стекло" сдал тест на COVID-19: результат

Позитив вызвал к себе домой медсестру

Украинский певец и экс-участник группы "Время и стекло" Позитив сдал тест на коронавирус и поделился результатом, который оказался отрицательным. По словам Алексея Завгороднего, симптомов опасного недуга у артиста не было, но он решил перестраховаться.

Медсестра в специальной экипировке приехала домой к певцу и взяла у него все необходимые анализы. Результат показал, что Алексей Завгородний здоров.

Позитив Фото: instagram.com/positiff

"Ко мне домой приехала медсестра в экипировке. Померила пульс и сделала первый тест на грипп. Он оказался отрицательным. Затем она взяла мазок из носа и горла – этот тест делается сутки. Статус – тоже отрицательный", – рассказал Позитив во время нового шоу Потапа 2POPODCAST.

Подробней о распаде группы "Время и Стекло" смотрите в сюжете:

Напомним, что 11 марта популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о распаде. Надя Дорофеева и Позитив на своем официальном YouTube-канале опубликовали короткое интервью, в котором назвали причину такого важного решения.

Перед распадом группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу на сингл "Навсегда/никогда".

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