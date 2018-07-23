Позволяет быть лидером: стало известно об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Между Кейт и Меган нет никакого соперничества

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: AFP

Весь мир сейчас тщательно наблюдает не только за новоиспеченной герцогиней Сассекской, но и за тем, как общаются между собой две герцогини – Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Отметим, что герцогини впервые появились на публике без своих супругов — принца Уильяма и принца Гарри, на финальном теннисном турнире в Уимблдоне. Заметим, что эксперты по языку тела проанализировали первый совместный выход жен британских принцев. Вывод был таким, что Меган следила за поведением Кейт, чтобы понять, как ей самой реагировать на то, что происходит.

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Королевский фотограф Марк Стюарт уверяет, что между Кейт и Меган нет никакого соперничества, пишет британское издание Vogue. Он также отмечает, что Меган быстро приспосабливается к королевской жизни.

"Меган позволяет Кейт быть лидером. Это показывает, насколько хорошо она адаптировалась. Она осознает, что однажды Кейт станет королевой. При этом, между ними абсолютно нет соперничества". Марк Стюарт

Напомним, герцогиня Кембриджская и герцогиня Сассекская посетили парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы Елизаветы. Для Кейт это далеко не первый выход в свет на мероприятии такого уровня. А для Меган это был дебют и для своего первого появления она выбрала бледно-розовый наряд от Carolina Herrera с открытыми плечами, дополнив образ шляпкой Philip Treacy.