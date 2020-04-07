"Позвонила ему ночью": как Ирина Билык первая знакомилась со своим мужем Асланом

Украинская певица с супругом стали героями новой рубрики "Чья правда?"

Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" представляет новую рубрику "Чья правда?" В ней на прочность будут испытывать известные звездные пары! Будут ли они одинаково отвечать на одни и те же вопросы? Одинаково ли они внимательны к важным событиям в жизни друг друга? Первыми в эксперименте согласились принять участие Ирина Билык и ее муж Аслан Ахмадов. Отметим, что сегодня, 6 апреля, украинской певице исполняется 50 лет!

Фотограф и певица в браке уже четыре года и воспитывают совместного сына Табриза. Певица не раз признавалась, что они с супругом живут на две страны, поэтому совместно проведенное время весьма ценно для их семьи. На первый вопрос рубрики "Чья правда?" о знакомстве звездные супруги ответили идентично.

"Мне позвонила ночью девушка с красивым голосом, сказала: здравствуйте, меня зовут Ирина Билык, я артистка из Украины", – вспоминает Аслан.

А пока Аслан разговаривал с таинственной незнакомкой – Ирина слышала другие голоса! Оказывается, эту пару окутала мистика. К тому времени Билык переживала кризис в личной жизни. И однажды по телевизору смотрела фильм, посвященный Людмиле Гурченко. Там украинская певица впервые увидела Аслана Ахмадова, который был личным стилистом и близким другом покойной актрисы. И произошло нечто невероятное!

Ирина Билык с мужем и сыном Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Меня вел какой-то голос, который еще в Киеве мне сказал. Две фразы у меня в голове: "Он тебе нужен". Это была первая фраза. И вторая: "Ты должна его найти" – рассказывает певица.

Ирина быстро через общих знакомых раздобыла номер Аслана и позвонила ему ночью: "Очень волновалась такая, запиналась. Я артистка из Украины, я бы хотела с вами встретиться". Сразу после неожиданного ночного звонка Билык купила билеты в Москву, ведь именно там жил ее новый знакомый. И поехала к нему на встречу. В чем же киевская модница впервые предстала перед будущим мужем?

"Мне кажется я была в каком-то свитерочке. Может нет", – говорит звезда. В отличие от Ирины, Аслан в деталях помнит образ: "На ней была красная юбка, такая красивая, кофта и прическа, как у Мэрилин Монро.

Но оба точно знают, что встретились в ресторане. Первая встреча действительно была деловой и Ирина предложила Аслану поснимать ее. Впоследствии Аслан снял Билык в эротической фотосессии и стал режиссером ее клипа "Девочка", в котором и сам сыграл главную роль. Лишь после съемок в клипе Аслан рассмотрим в певице свою музу.

Несмотря на то, что Ирина с Асланом еще 4 года назад расписались, их брак можно назвать гостевым, потому что живет пара на две страны. Супруги ссорятся редко, а Аслан признается, что вовсе не ревнует звезду. Но Билык говорит совсем другое: "Конечно, приревновал меня. Там кто-то посмотрел. То домой пришли – там были такие разборки в квартале, я думала – все уже, конец".

"Я не ревнивый человек, потому что я абсолютно уверен в себе, абсолютно уверен в Ире", – говорит Аслан.

Если обобщить, то на три из четырех одинаковых вопросов Ирина и Аслан дали разные ответы. И эта пара еще раз доказала, что мужчины таки с Марса, а женщины с Венеры, хотя и живут на одной планете Земля и даже в одной семьей.

Напомним, что Ирину Билык уже поздравил ее супруг. Аслан Ахмадов посвятил певице трогательные строки и признался публично в любви.

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