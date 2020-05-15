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Правая сторона тела отказала: известный российский певец третий год восстанавливается после инсульта

64-летний Николай Носков столкнулся со сложностями болезни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 10:30

Последние три года известный российский певец Николай Носков не появлялся на сцене. В марте 2017 года музыкант перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Тогда же у певца случился инсульт, и вот уже третий год подряд артист восстанавливается.

Певец Николай Носков
Певец Николай Носков
Фото: instagram.com/nikolaynoskov_official

Российский певец Александр Маршал рассказал о состоянии здоровья своего коллеги и заявил, что у Николая отказала правая часть тела, но он не теряет бодрости духа.

"Мы поддерживаем связь, дома у него бываю. Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом", – поделился Маршал с изданием "Экспресс газета".

Певица Татьяна Буланова также попала в больницу с инсультом. Детали в сюжете:

Напомним, что в апреле этого года известная 51-летняя певица Татьяна Буланова была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга с микроинсультом. Ее состояние улучшилось, но спустя месяц исполнительница снова заговорила о проблемах со здоровьем. Татьяна даже перенесла онлайн-концерт на 24 мая.

Как уточнила Буланова, она лечится дома в Санкт-Петербурге и верит в скорое выздоровление. Тест на коронавирус знаменитость еще не сдавала, однако, если будет необходимо, сделает это.

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