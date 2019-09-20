Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

СМИ сообщают, что состояние актрисы улучшилось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Анастасия Заворотнюк больна раком
Анастасия Заворотнюк больна раком
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Ровно неделю публику повергла в шок новость о том, что известная российская актриса, 48-летняя Анастасия Заворотнюк, тяжело больна и находится в реанимации. Диагноз звезды "Моей прекрасной няни" – четвертая стадия рака мозга. Как менялись новости о состоянии Анастасии Заворотнюк в течение недели, и что из этого правда?

Что говорят СМИ о болезни Анастасии Заворотнюк:

Некоторое время назад поклонники и звездные коллеги заметили на шее Анастасии Заворотнюк шрам, который очень напоминает последствия биопсии – процедуры, определяющей онкологию. Публика довольно быстро подхватила эту тему, и все стали обсуждать возможную болезнь актрисы. Несмотря на то, что представители Заворотнюк опровергали данную информацию, разговоры не прекратились, а лишь стали обрастать новыми подробностями, конечно же, инсайдерскими.

Еще спустя время звезда "Моей прекрасной няни", опять же, якобы по заявлениям коллег, стала реже участвовать в съемках и меньше работать. Сама же Анастасия Заворотнюк утверждала, что хочет больше времени уделить новорожденной дочери. К слову, о дочери. Малышка Мила появилась на свет в октябре 2018-го, якобы с помощью экстракорпорального оплодотворения, и этот факт никак не может оставить публику в покое. Все склонны думать, что рак мозга у Анастасии Заворотнюк развился на фоне процедуры ЭКО и беременности. К тому же неизвестные информаторы сообщили СМИ, что как раз после рождения третьего ребенка у звезды начались сильные головные боли.

Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром
Актриса вместе со своей дочкой Милой и супругом Петром
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Однако странным образом все вдруг забыли, что новость о появлении Милы всех не на шутку удивила. Дело в том, что, по сообщению одного из российских продюсеров, Заворотнюк снималась в его картине как раз в период, когда должна была пребывать на последних месяцах беременности. При этом округлившегося живота никто не видел, напротив, отмечается, что актриса была в отличной форме. Так или иначе, Заворотнюк и Чернышов не стали комментировать догадки.   

Отметим, многие проводят параллели между историями Жанны Фриске, которая умерла в 2015-м в результате рака головного мозга, спустя два года после рождения сына Платона. Семья артистки не стала долго скрывать тяжелую болезнь и вскоре после начала лечения сделала официальное заявление. Недавно Дмитрий Шепелев, супруг Жанны Фриске, заявил: "Истории до страшного схожи в других деталях: в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом эти параллели заканчиваются, конечно". 

Читайте также:
"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Неутешительный диангоз Анастасия узнала в Германии еще зимой, однако отказываться от съемок не стала. В апреле актрисе провели трепанацию черепа, однако в результате у звезды усилились головные боли и поднялось артериальное давление. Спустя короткое время Заворотнюк отправилась в Польшу, где ее состояние ухудшилось, и артистку доставили в одну из местных клиник. Некоторый период звезда пробыла под наблюдением врачей, а затем была доставлена в Москву тяжелом состоянии.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

При этом, ни родственники, ни коллеги, ни друзья Анастасии ее состояние не комментировали. Кроме одного человека – продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Именно он регулярно обращается к подписчикам в Instagram, а по некоторым данным, является информатором СМИ. Это Разин первым подтвердил новость о критическом состоянии Заворотнюк. Тот же Разин утверждает, что актриса пыталась омолодиться стволовыми клетками, которые, по его словам, и спровоцировали появление опухоли мозга. Стоит отметить, мужчина никогда не входил в близкий круг общения Анастасии, но почему-то именно он больше всех "проникся" ее сложной ситуацией. 

Но если семья Заворотнюк предпочитает не афишировать состояние ее здоровья, зачем это делает Разин? Пожалуй, ответ лежит на поверхности. "Этот человек решил, видимо, что ему господом дарована новая Фриске, и он может приподняться на этом", – пишет сооснователь Telegram-канала Baza Никита Могутин. К слову, точку зрения Могутина разделяют коллеги Анастасии.

Читайте также:
Анастасия Заворотнюк: жизненный путь звезды "Моей прекрасной няни"

В своем сообщении мужчина также заявил, что семья Заворотнюк запретила Разину комментировать ее болезнь:

"Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ. И чудо! Сразу же после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а ее состояние внезапно улучшилось. Но на самом деле оно и не ухудшалось, и ее никуда не переводили. Анастасия лечилась, лечится и держится. У нее все должно быть только хорошо", – заверил Могутин.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

А пока Разин говорит о стволовых клетках как о причине развития рака, медики утверждают, что ни процедура ЭКО, ни беременность, ни омоложение стволовыми клетками не вызывают онкологию. Другое дело, если опухоль уже существовала – при беременности она растет гораздо быстрее. Однако утверждать, что Анастасия в принципе была беременна третьим ребенком – нельзя. 

Как бы там ни было, несколько дней назад новости о состоянии Заворотнюк стали носить более позитивный характер: актриса якобы вышла из комы, переведена из реанимации в обычную палату, а медики возобновили ее лечение. Но впадала ли Анастасия в кому, была ли в реанимации и возникали ли у нее осложнения – пневмония и полиорганная недостаточность, до сих пор достоверно неизвестно. Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему не комментирует ее состояние. И не должна. 

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды На болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники: что произошло Муж Анастасии Заворотнюк возвращается к работе
рак Анастасия Заворотнюк моя прекрасная няня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил

Популярные статьи

Сегодня, 11:05Fun

Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Самая безопасная страна для туристов
Самая безопасная страна для туристов