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Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Сегодня, 12:32

Бывший дворецкий Дианы Спенсер, говорит, что ей не удалось победить заболевание

В четвертом сезоне сериала "Корона" появилась Диана Спенсер принцесса Уэльская, которая вышла замуж за принца Чарльза и позже родила двух сыновей, принца Уильяма и принца Гарри – все, как было в реальности.

В шоу показали и неприятную сторону жизни в королевской семье – у леди Ди развивается серьезное заболевание – нервная булимия.

По сюжету "Короны", недуг у принцессы Уэльской начинается с того момента, когда она оказывается изолированной и находится под пристальным вниманием общественности до своей свадьбы в 1981 году. Страдала ли Диана Спенсер от булимии на самом деле, и что об этом известно общественности – рассказываем далее в материале.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Была ли у принцессы Дианы булимия

В июне 1992 года вышла в свет биография Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история". Автор писал, что Диана была "глубоко несчастна" большую часть своей супружеской жизни, она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством, и что у нее была нервная булимия (серьезное психическое заболевание, которое характеризуется циклами переедания, а затем "чисткой", вызванной, например, рвотой или приемом слабительных средств).

По словам Мортона, булимия возникла незадолго до свадьбы Дианы с принцем Чарльзом в 1981 году из-за комментариев принца относительно "пухлой" талии Спенсер.

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Диана признавалась, что, хотя лично не общалась с Мортоном, она позволила своим близким друзьям поговорить с биографом. У принцессы также взял интервью друг, который записал их секретные разговоры, позднее предоставив их Мортону.

Что принцесса Диана говорила о своей булимии

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз
Фото: Getty Images

В интервью BBC One's Panorama в 1995 году принцесса Уэльская призналась, что она на самом деле страдала от нервной булимии.

"У меня булимия длилась несколько лет. А это как тайная болезнь. Вы навлекаете это на себя, потому что ваша самооценка падает... Вы наполняете желудок четыре или пять раз в день и это дает вам чувство комфорта... но это временно. Затем вы испытываете отвращение к вздутию живота", – говорила принцесса ведущему Мартину Баширу.

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Она также описала расстройство как "симптом того, что происходило в браке" с принцем Чарльзом. Через некоторое время принцессы Уэльская заявила, что вылечилась.

Что о булимии принцессы Дианы говорили в ее окружении

Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл говорит, что она так и не избавилась от расстройства. Об этом пишет издание Mirror.

В программе True Royalty TV The Royal Beat Баррелл сказал, что психическое заболевание дало Диане некоторый контроль: "Булимия не покидала ее до последней секунды. Она скончалась с этой болезнью. Но Диана никогда и не стремилась ее победить, потому что булимия для нее в какой-то степени стала аспектом контроля жизни".

Пол считает, что нездоровая привычка оставалась с принцессой Дианой до дня ее смерти в 1997 году.

Ранее стало известно, что принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее.

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