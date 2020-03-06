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Праздник каждый день: звездные женщины вспомнили романтические поступки своих мужчин

Ирина Билык, Снежана Бабкина и другие звезды рассказали о незабываемых сюрпризах

8 Марта: звездные девушки рассказали о сюрпризах любимых мужчин Фото: Сегодня, пресс-служба

Международный женский день ежегодно отмечается 8 марта, однако праздник своей избраннице можно устроить в любой день, и наши знаменитости это доказывают. Специально для Сегодня.Lifestyle Ирина Билык, Снежана Бабкина, Оля Цибульская, Юла и Sonya Kay вспомнили самые яркие подарки и сюрпризы, которые им готовили любимые мужчины.

Ирина Билык

Самый прекрасный поступок – это не просто подарок, но и отношение! Я люблю красивые слова и поцелуи, и не только в праздник! В этом году мой муж Аслан Ахмадов подарил мне режиссуру моего нового юбилейного шоу! Это, конечно, самое прекрасное, что он мог мне подарить в канун 8 Марта и юбилея!

Певица Ирина Билык Фото: пресс-служба

Снежана Бабкина

За 12 лет было очень много всего! Когда я начала вспоминать, то даже расплакалась (улыбается). Самое впечатляющее, что в первую очередь пришло в голову, было именно в этом году на 14 февраля. У нас был концерт в Одессе в Садах Победы, и я пела вместе с Сережей на сцене песню "Напиши меня".

На саунд-чеке мы отрепетировали эту песню. В ней есть такой проигрыш, обычно на нем мы с Сережей танцуем. Когда на чеке дошло до проигрыша, я говорю: "Здесь же мы будем танцевать, да?", и он подтвердил. А с самого утра, когда мы летели в Одессу, я поздравила Сережу с Днем влюбленных, а Сережа меня не поздравил и я подумала, что это странно, как-то даже необычно. Он всегда поздравлял, а тут, мы деткам подготовили подарки, развесили шарики, а меня он не поздравил.

Актриса Снежана Бабкина Фото: пресс-служба

И вот уже вечер, я жду-жду, ну как же так, где же поздравления (смеется)? И вот наше выступление, для меня это всегда так волнительно – выходить с ним петь, я очень переживаю. Все проходит гладко, доходит дело до проигрыша, и я иду на свою точку, а смотрю – он стоит на месте и у него такой хитрый взгляд, и он руками куда-то лезет и достает коробочку с бантиком. Он открывает эту коробочку и там красивенное кольцо! И вот на сцене, при всех зрителях он надевает мне его на палец, и я так растерялась, что мне казалось, что я даже покраснела, и вот-вот забуду слова песни. Но все прошло замечательно. Зрители в восторге, я – тоже. Это было так волнительно!

Юла

Мой муж любит дарить подарки неожиданно. Он никогда не привязывается к датам – скажу больше: именно в день праздника (8 Марта, 14 февраля) он, скорее, не поздравит, чем поздравит, что меня иногда даже бесит. Зато он обязательно сделает это накануне или после. Несколько лет назад он меня так удивил, что, вспоминая это, приятные эмоции я испытываю и сегодня.

Юла, CEO компании YULA Фото: пресс-служба

Мы путешествовали по Франции, и одной из наших остановок был город Бордо. Я не знала, в какое именно место мы едем, и оно стало для меня настоящим сюрпризом! Проехав на машине километров 20 от Бордо, мы свернули на проселочную дорогу и оказались на территории с большим виноградником, где находилось старинное поместье восемнадцатого века. Я была уверена, что мы просто заехали посмотреть красивое место. Говорю: "Так красиво, вот бы тут пожить хоть денек". А Толя в ответ мне просто дал ключи от комнаты и приглашение в мишленовский ресторан на территории. Я была в шоке.

Это место выглядело просто сказочно: в нашем номере была винтажная мебель, а во всем поместье царил приятный дух старины. Мы завтракали с видом на виноградники невероятной красоты, а столовая выглядела так, будто сам граф там обедал каждый день. В этом поместье мы провели три незабываемых дня, и это был один из лучших сюрпризов в моей жизни.

Оля Цибульская

Для меня "невероятный" подарок – это не тысяча красных роз, бриллиантовое кольцо или выкупленные билеты на концерт. Хотя когда дарили – не отказывалась (смеется).

Певица и ведущая Оля Цибульская Фото: пресс-служба

Это когда что-то пошло не по плану и тебе, как настоящей женщине, кажется, что вот он и конец. Жизнь закончилась, Планета больше не крутится и вообще, смысла переносить разговор на завтра нет, потому что никакого завтра больше не будет. А потом просто появляется Он... И апокалипсис переносится на неопределенный срок. Мой вот в последний раз просто принес мороженое. Ну, ему так казалось. А на самом деле мир спас.

Sonya Kay

Честно говоря, я очень люблю неожиданные сюрпризы. Когда знаешь, что ничего вроде не должно произойти, а потом вдруг происходит приятная редкость, адреналин и положительные эмоции зашкаливают. Так произошло в прошлом году, когда мой будущий муж пришел ко мне и вдруг сказал, что мы через день едем в Вену. Он все организовал, заказал отель и столик в хорошем ресторане. Я совсем не ожидала этого путешествия, поэтому была очень удивлена. Кроме того, конечно, очень обрадовалась и этот уикенд я запомню на всю жизнь.

Певица Sonya Kay Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Ранее мы также писали, что MONATIK рассекретил свою главную традицию на 8 Марта.

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