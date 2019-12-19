Праздник приближается: в сети появилось фото рождественской открытки Кейт Миддлтон и ее семьи

Герцоги Кембриджские выпустили свои семейные открытки

Кейт Миддлтон принц Уильям Фото: Getty Images

В канун католического Рождества герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили свои семейные праздничные открытки. В сети уже появились открытки и теперь поклонники королевской семьи могут их увидеть.

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Коммодор авиации Дон Маккаферти поделилась в Twitter праздничной карточкой, которую получила от герцога и герцогини Кембриджских. На снимке, лично подписанном Кейт Миддлтон, запечатлены супруги с тремя детьми: четырехлетней принцессой Шарлоттой, годовалым принцем Луи и шестилетним принцем Джорджем.

Рождественская открытка герцогов Кембриджских Фото: Twitter

Кейт Миддлтон лично подписала открытку Фото: Twitter

"Рождественская открытка от нашей покровительницы, герцогини Кембриджской. Хочу поделиться открыткой со всеми членами команды авиации. Адресуем самые лучшие пожелания герцогине и ее семье в Рождество и надеемся увидеть ее снова в 2020 году",— написала Дон Маккаферти в Twitter.

Отметим, что герцогиня Кембриджская стала покровительницей кадетов королевских ВВС в декабре 2016 года, сменив на посту патрона герцога Эдинбургского Филиппа, который занимал его в течение 63 лет.

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