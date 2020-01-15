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Праздник в палате: Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери

Актриса находится в реабилитационной клинике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна
Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая впервые за долгое время обратилась к поклонникам, судя по всему, до сих пор находится в больнице. Старшая дочь звезды Анна Стрюкова вчера, 14 января, отметила день рождения. Семейство решило отпраздновать событие прямо в клинике.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе:

Так, девушке исполнилось 24 года. Из-за состояния ее звездной матери праздник было решено перенести в палату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. В клинику приехал сын Анастасии Заворотнюк Майкл, а также именинница Анна с помощницей. Дети актрисы привезли с собой все необходимое для празднования дня рождения.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Стоит отметить, недавно в Сети появилась информация, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Якобы актриса из центра реабилитации отправилась домой, так как врачи больше не видят смысла в ее лечении. Об этом также свидетельствует тот факт, что папарацци перестали дежурить у реабилитационного центра. Семья звезды эту новость не подтвердила, но и не опровергла.

Теперь же сообщается, что Анастасию Заворотнюк перевели в другую клинику, где она ежедневно проходит реабилитационные процедуры.

Ранее мы также писали, что маленькая дочь Анастасии Заворотнюк Мила появилась на публике.

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