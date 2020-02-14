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"Предложение руки и сердца я ему сделала": Павел и Марина Зибровы о венчании, ревности и семейных обязательствах

Звездные супруги приняли участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle к 14 февраля

В рамках спецпроекта, посвященного Дню святого Валентина, Сегодня.Lifestyle взяли интервью у трех звездных пар украинского шоу-бизнеса – MamaRika и Сергея Середы, Анатолия Анатолича и Юлы, Павла и Марины Зибровых. Три пары – три разных поколения. Как долго существует любовь и есть ли у нее временные рамки? Это мы и пытались выяснить у артистов.

Украинский певец Павел Зибров и его супруга Марина Зиброва поделились секретом, как счастливо прожить в браке 25 лет. Ко всему, жена звезды призналась, ревнует ли артиста к фанаткам и почему первой сделала предложение руки и сердца.

Блиц

Когда он/она долго собирается…

Павел: Раздражает.

Марина: Кричу на него. Громко кричу на него! Потому что он — композитор, вот и просит кричать громче, так как плохо слышит, ну что тут сделаешь (смеется). Хотя, к стати, он то и собирается дольше.

Мы ссоримся, когда…

Павел: Ссоримся? Нет, не ссоримся вовсе.

Марина: Когда мне не нравятся песни. Но это и не ссоры, это, скорее, моменты, когда Павел пишет что-то новое, в момент прилива вдохновения, а я говорю: "Нет, не годится". Это его, конечно, раздражает.

Павел и Марина Зибровы Фото: Иван Марчук

Кто громче храпит?

Марина: Павел! Что в киевской квартире, что в загородном доме, мы спим отдельно! В поездках спасают беруши, хоть и не всегда. Иногда даже сквозь беруши слышу, как мелодично он "распевает". А вот если Павел после банкета, лучше сразу бежать из дому (улыбаются).

Павел: Я — чемпион в этом деле.

Ваша мысль после первого свидания?

Марина: Мой муж. После первого свидания остался на всю ночь и все, с тех пор вместе. Уже 26 лет. Спустя год после первого свидания поженились.

Павел: Не хотелось уходить. Картошку и отбивные вкусно готовила, жила в центре, красавица. Как тут уйдешь?

Какая черта характера раздражает?

Марина: Разговорчивость

Павел: Много разговаривает.

Звездные супруги в спецпроекте Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Самый странный поступок вашей половинки?

Марина: Сбрил усы. Сделал "подарок" на Старый Новый год, а я даже не узнала. Глаза Павла, лицо Павла, но вот не он. Абсолютно другой человек. Так кричала на него. Дома выключала свет ибо пугалась. Даже дорисовывала ему усы. А сам Павел расстроился тоже, когда на улицах не узнавали. Сбрил усы и в семье назрел скандал, не до развода, но это был сплошной кошмар, как будто не мой Павел рядом.

Но это очень давно было, лет 25 назад. Хорошо, что больше так не делал. Дочь так и не видела папу без усов. Вот видите, какие у него усы красивые? А без них — другой человек.

Опишите ваш брак одним словом…

Павел: Море счастья! Учитесь, дети мои, на наших счастливых днях и годах.

Марина: Взаимопонимание.

Павел и Марина Зибровы — интервью

Украинский певец со своей супругой Фото: Иван Марчук

Отмечаете 14 февраля?

Павел: У нас каждый день — это 14 февраля, 8 марта, день рождения. Нет ничего необычного. Этот праздник больше для молодежи. Например, наша дочь обменивается подарками со своим молодым человеком, проводит этот день вместе.

Марина: У меня есть подарки: цветы, конфеты... Но лучший подарок, когда Павел говорит: "Вот, возьми деньги и пойди себе купи, что хочешь". А все потому, что однажды мой муж прогадал с подарком. В начале отношений он преподнес мне парфюм "Черная магия". Очень тяжелой аромат, более подходящий для зрелых женщин.

Марина Зиброва Фото: Иван Марчук

Сейчас же я очень благодарна дочери Диане, которая подсказывает ему. Например, подарок на 25-ю годовщину со дня свадьбы выбирала именно она, и я от него в восторге! Это авторские кольцо с серьгами из белого золота с бриллиантами и жемчугом. Предполагаем, что станет семейной реликвией.

Летом вы отметили 25 лет совместной жизни и устроили вторую свадьбу. Чья это была идея?

Марина: Не моя, а Кати Осадчей. На свадьбе у Алины Гросу она задала вопрос: "Не хотим ли мы повторить свадьбу, раз уж такая красивая дата?". И я подумала, почему бы нет? Тем более, что у меня не было пышной свадьбы. Дочь Диана помогла провести церемонию, а старший сын вел меня к алтарю. Павел дал нам деньги, а мы организовали свадьбу. Было все очень красиво! Сначала мы отметили годовщину, а потом уже праздновали мое 60-летие.

Павел: Была музыка и танцы до упаду.

Марина: Я попросила гостей вместо букетов дарить нам цветы в вазонах, которые я потом посадила возле нашего дома. Какая красота вокруг, вы бы только видели!

Касательно моего платья, я очень долго его искала. Сначала купила одно, а потом передумала. И сделала выбор в сторону итальянского платья с кружевами и вышивкой.

Какой была ваша первая свадьба?

Павел: У нас свадьбы не было. Мы просто расписались в день рождения Марины. Напротив нашего дома была ЗАГС, мы туда зашли и нас поженили "по блату", потому что все было уже занято на два-три месяца вперед. И все. В обеденный перерыв мы официально оформили наши отношения, а вечером переоделись и пошли к гостям отмечать день рождения Марины. Во время тоста я рассказал, что мы поженились.

Марина: У меня не было свадебного платья. Мы были одеты в смокинги белого цвета. К стати, предложение руки и сердца фактически я сделала Павлу. Просто сказала ему: "Либо ты идешь к чертовой матери, либо в ЗАГС напротив!". Он выбрал второй вариант (смеется).

Спустя год после знакомства Зибровы расписались Фото: Иван Марчук

Павел: Немного позже мы обвенчались в Виннице. Мой друг детства, с которым мы учились и служили в армии, бросил музыку и стал священником. Он нас и повенчал. Во время церемонии его дети пели. Когда мы выходили из собора, дети из соседней школы прибежали. Они знали, что сегодня венчаются Зибровы, и бросили нам под ноги осенние цветы, которые сорвали с клумбы. По факту, наше венчание сорвало уроки в школе.

Вы распределяете домашние обязанности между собой?

Марина: У нас нет четкого разграничения. Я могу помыть посуду и Павел тоже. А еще он очень вкусно готовит!

Павел: Я учился в музыкальной школе-интернат и, чтобы не питаться в столовой, мама меня научила готовить супы, гарниры и другие блюда. И что самое интересное, мне это нравится! Иногда я балую семью.

Марина: К стати, брат мужа подарил нам на годовщину свадьбы тандыр, на котором Паша готовит вкусную курицу с картошкой. Мне очень нравится, как он готовит мясо. А какой плов у Павла вкусный получается! Вроде и не узбек (смеется).

Вы придерживаетесь мнения, что женщина должна убирать, готовить и встречать мужа с работы?

Павел: Встречать с почестями она умеет. Дело в том, что когда мы поженились, я уже хорошо зарабатывал и мог себе позволить нанять домработницу.

Марина: Когда мы поженились, я еще ходила на работу, вставала рано, а возвращалась поздно. Павел вставал в 10 утра, пил кофе и ехал на 11.00 на работу. Так почему я должна была заниматься домашними делами? Это отголоски Советского Союза и полная дискриминация. Если нет финансовой возможности, то супруги должны делать все вместе. Женщину нужно любить и лелеять. Павел это и делает. Когда я болею, он всегда рядом, приготовит суп. Забота — самое главное в нашем браке.

"Когда я болею, он всегда рядом" — Марина Зиброва Фото: Иван Марчук

Вы ревнуете Павла?

Марина: Та женщина, которая говорит, что не ревнует, мужчину не любит. Да, бывали моменты ревности. Но до скандалов не доходило. Бывает, возьму его телефон, а разблокировать не могу. Спрашиваю у дочери, знает ли она пароль. А потом понимаю, что это мне не нужно.

В чем главный секрет счастливого брака?

Павел: С юмором относиться к большим проблемам. Если серьезно обсуждать все, беря друг друга за горло, то ничего не добьешься, только нервную систему испортишь. Мы можем высказать друг другу какие-то недовольства. Но поговорили и сразу же сняли этот вопрос.

Марина: Нужно уметь говорить друг с другом. Не кричать! Если что-то не нравится, говорите. Главный секрет нашего брака заключается в юморе, творчестве и открытости.

Также в рамках спецпроекта Сегодня.Lifestyle ко Дню святого Валентина ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич и его супруга Юла рассказали о первом знакомстве, а также о планах на третьего ребенка.

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