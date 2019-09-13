"Предначертаны друг другу": продюсер сделала неожиданное признание LOBODA

Певица и ее продюсер отмечают годовщину первой встречи

Светлана Лобода и Нателла Крапивина Фото: Instagram.com

Взаимоотношения украинской певицы Светланы Лободы, которая недавно представила кавер на песню Аллы Пугачевой, и ее продюсера Нателлы Крапивиной давно обросли неоднозначными слухами. Творческому тандему приписывали даже роман, уж слишком откровенно они публично высказывают друг другу свои чувства.

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И снова именитый продюсер подкинула дров в огонь, посвятив эпатажной звезде трогательный и откровенный пост на странице в Instagram. Оказывается, сегодня у LOBODA и Нателлы годовщина – 10 лет со дня их первого знакомства. Продюсер поблагодарила певицу за годы дружбы и тесного сотрудничества.

13 Сен 2019 в 12:23 PDT INSTAGRAM (@natellakrapivina)

"Сегодня ровно 10 лет как мы встретились. Я — без настроения и без энтузиазма пришла на день рождения подруги. Ты, как обычно со сцены, мочила всех своей бешеной энергией. Мы не могли пройти мимо друг друга. Потому что мы были друг другу предначертаны. Спасибо за эти годы дружбы, партнерства, за этот путь, который я ни на что не променяю", — написала Крапивина.

13 Сен 2019 в 7:26 PDT INSTAGRAM (@natellakrapivina)

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода отличилась на свадьбе сестры.

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