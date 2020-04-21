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Оставила прощальную записку: 33-летнюю звезду Playboy нашли мертвой

Эшли Маттингли могла покончить жизнь самоубийством

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

33-летняя модель Playboy Эшли Маттингли была найдена мертвой в своем доме в Техасе. До этого в собственном доме обнаружили тело американской певицы. Правда, в случае с Чинной Роджерс роковую роль сыграли наркотики, а вот причину смерти звезды Playboy пока не установили.

По информации издания Fox News, отдел медицинской экспертизы в Техасе подтвердил факт смерти Эшли Маттингли, но причину они смогут назвать не раньше, чем через две недели. Трагичную новость также сообщил на своей странице в Facebook брат-близнец умершей – Билл.

Эшли Маттингли
Эшли Маттингли
Фото: Getty Images

Незадолго до смерти Маттингли пропала без вести. Первым разыскивать девушку бросился ее друг, который и позвонил в полицейское отделение Остина. Сестра Эшли предполагает, что звезда совершила самоубийство. Рядом с ее телом нашли прощальную записку, содержание которой пока не разглашается.

В сюжете смотрите о смерти вокалистки группы Roxette Мари Фредрикссон:

Семья Эшли сообщила, что в течение последних двух лет модель жила в Остине и боролась с алкогольной зависимостью. "Мисс Март-2011" журнала Playboy также была жертвой домашнего насилия: ее бывшего парня засудили за побои в 2012 году.

Напомним также, в США умерла 21-летняя рэперша Лексия Алиджай.

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