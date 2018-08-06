Представитель Анджелины Джоли рассказала правду об адвокате актрисы

Актриса подала на развод в 2016 году

Анджелина Джоли. Фото: AFP

Недавно стало известно о том, что адвокат Лаура Вассер, занимающаяся бракоразводным процессом Аyджелины Джоли с Брэдом Питтом отказалась работать с актрисой. Об этом сообщало издание TMZ.

Однако, уже сегодня официальный представитель актрисы Минди Найби заявила, что эта информация неправдива и Вассер продолжит представлять актрису в суде: "Я только что говорила с Лаурой. Инофрмация TMZ – недостоверна. Она не собирается прекращать работу с Анджелиной ни сейчас, ни в будущем".

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года после двух лет официального брака. У супругов шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы – Нокс и Вивьен.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка. Актриса уже ведет консультации с соответствующими инстанциями, чтобы стать приемной матерью для мальчика из Сирии. Кроме этого, Анджелина Джоли собирается предоставить суду свой дневник, в котором записывала подробности совместной жизни с Брэдом Питтом.