Представитель Украины на Детском Евровидении рассказал, с какой песней выступит на конкурсе

Парень презентовал обновленную версию своей композиции

Представитель Украины на международном песенном конкурсе Детское "Евровидение-2020" Александр Балабанов рассказал о том, с какой песней будет сражаться за победу на музыкальном состязании. Он презентовал обновленную версию своего трека в эфире радио "Промінь".

14-летний Александр уже активно готовится к конкурсу, однако жалеет, что в этом году приехать на событие в Варшаву, как и все остальные участники, не сможет – в связи с пандемией коронавируса все конкурсанты будут выступать дистанционно.

Балабанов также рассказал о смысле, вложенном в его конкурсную композицию.

"Моя песня о том, что надо двигаться, открывать мир, нужно встать с дивана и что-то сделать для себя и для других. И тогда все будет лучше", – сказал парень.

Над созданием песни Александр работал вместе с основателем группы Adam Михаилом Клименко.

Александру Балабанову 14 лет. Он родился в Донецке. Увлекается вокалом с детства, уже в четыре года посещал детский коллектив народного пения. В восемь с родителями переехал в Киев, где начал учиться эстрадному вокалу и поступил в школу искусств на музыкальное отделение. Свободно говорит по-английски и изучает немецкий и турецкий. Александр – победитель и лауреат почти сорока международных и всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей.

Напомним, что конкурс "Детское Евровидение-2020" состоится 29 ноября. Мы также сообщали, что 12-летнего Максима Ткачука с Волыни не допустили к участию в Национальном отборе на "Детское Евровидение-2020".

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