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Менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в Евровидении-2020

Андрей Орехов официально расторгнул контракт с музыкантами

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:37

На днях официально было принято решение – Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" представит известная рейв-группа Little Big. Спустя несколько дней после громкой новости менеджер группы Андрей Орехов решил расторгнуть с музыкантами контракт.

Андрей Орехов
Андрей Орехов
Фото: Instagram

На своей официальной странице в Facebook Андрей Орехов заявил об окончании сотрудничества с музыкантами. Свое решение мужчина прокомментировал Telegram-каналу "Антиглянец" и пояснил, что их виденье в творчестве расходится. Это и повлияло на его решение уйти. Вместе с тем Орехов отметил, что участники группы Little Big – прекрасные ребята и он желает им дальнейших успехов. Также он заверил, что его уход никак не связан с участием коллектива в "Евровидении-2020".

"Я сделал это потому, что лично для меня путь группы начал расходиться с представлениями о том, чем я хочу заниматься. Я разделяю общую радость и гордость за Little Big, считаю их замечательными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу", – написал Андрей.

Узнайте также, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее сообщалось, что на международный конкурс от РФ поедет любимица миллионов – Ольга Бузова. Тем более певица сама заявляла о намерении участвовать в международном конкурсе. Однако информация не подтвердилась.

Напомним, 22 февраля в финале Нацотбора был объявленпредставитель Украины на "Евровидении-2020" – группа Go_A. Недавно коллектив подписал договор с НОТУ, и Сегодня.Lifestyle предлагают послушать ТОП-7 атмосферных этнофольктреков, которые позволяют идентифицировать Go_A.

Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме 12-14-16 мая.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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