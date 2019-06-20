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"Представляю Стива Джобса в аду": Джим Керри сделал необычное признание

Актер считает, что делать селфи с фанатами – неправильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53

Скандальный голливудский актер Джим Керри, который недавно вышел в свет с новой пассией, как и большинство артистов – весьма капризный. В недавнем интервью актер признался, что никогда не соглашается на селфи с фанатами. В интервью изданию The Hollywood Reporter Джим Керри признался, что просить у него общий снимок бесполезно.

"Я забросил это дело давным-давно. Я не считаю своей обязанностью попытку угодить всем и каждому. Не то чтобы я недоброжелателен к людям, но я охотнее поздороваюсь, расспрошу, кто вы и чем занимаетесь, чем соглашусь на селфи. Не хочу кривить лицо, чтобы потом фото попало в Instagram, давая людям ложное чувство актуальности. Все были помешаны на Стиве Джобсе, но я представляю его в аду, бегущим от демонов, желающих селфи", – рассказал актер.

Напомним, ранее Джим Керри давал  откровенное интервью изданию The Hollywood Reporter о своей карьере, личной жизни и творчестве. Стоит отметить, что актер рисует карикатуры. На этот раз он высмеял планы президента США Дональда Трампа. Поводом для насмешек послужили озвученные главой Белого дома планы создать космические вооруженные силы.

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Источник: Сегодня
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