Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Премьер-министр Израиля случайно обозвал победительницу Евровидения

Поздравление опубликовано на странице госслужащего в Twitter  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Нетта Барзилай. Фото: AFP
Нетта Барзилай. Фото: AFP

Автопереводчик сделал оскорбительный перевод записи премьер-министра Израиля. Премьер в социальной сети хотел поздравить победительницу Евровидения 2018, однако в переводе на другие языки его поздравление кажется более чем оскорбительным.

0ca9bef648e50e5d81e585be7ca6f1bf8b7a202f_1
twitter.com/netanyahu_russ

В переводе публикации министр назвал Нетту Барзилай домашним скотом. Поздравление опубликовано на странице госслужащего в Twitter. Израильский лидер в соцсети назвал певицу "Капаро", то есть "дорогая", "милая" – на иврите так обращаются к хорошему другу. Переводчик перевел это слово как "Ты ж корова" на английский и русский языки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У победительницы Евровидения сломалась награда На британскую певицу SuRie напали прямо во время выступления на "Евровидении" Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай: все о певице из Израиля

В следующей записи чиновника он снова обратился к победительнице Евровидения 2018. На этот раз переводчик назвал ее "настоящей коровой". "Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!" — написал госслужащий.

0f569be3f7f081b2245f8945a41e0c43b3871118
twitter.com/netanyahu_russ

Пользователи сети в основном посмеялись с ошибки, не придав ей особого значения. Другие, знающие иврит, объяснили тонкости перевода и неоднозначность слова.

курьез Евровидение-2018

Новости партнеров

Новости партнеров