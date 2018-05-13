Премьер-министр Израиля случайно обозвал победительницу Евровидения

Поздравление опубликовано на странице госслужащего в Twitter

Нетта Барзилай. Фото: AFP

Автопереводчик сделал оскорбительный перевод записи премьер-министра Израиля. Премьер в социальной сети хотел поздравить победительницу Евровидения 2018, однако в переводе на другие языки его поздравление кажется более чем оскорбительным.

twitter.com/netanyahu_russ

В переводе публикации министр назвал Нетту Барзилай домашним скотом. Поздравление опубликовано на странице госслужащего в Twitter. Израильский лидер в соцсети назвал певицу "Капаро", то есть "дорогая", "милая" – на иврите так обращаются к хорошему другу. Переводчик перевел это слово как "Ты ж корова" на английский и русский языки.

В следующей записи чиновника он снова обратился к победительнице Евровидения 2018. На этот раз переводчик назвал ее "настоящей коровой". "Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение к государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!" — написал госслужащий.

twitter.com/netanyahu_russ

Пользователи сети в основном посмеялись с ошибки, не придав ей особого значения. Другие, знающие иврит, объяснили тонкости перевода и неоднозначность слова.