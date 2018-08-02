Премьера: THE HARDKISS презентовали новую песню и клип Free Me

Сингл группы войдет в будущий альбом "Железная ласточка"

THE HARDKISS презентовали новую песню Free Me. Кадр из клипа

Украинская группа THE HARDKISS презентовала новую песню Free Me и сразу клип на нее. Свеженький сингл группы войдет в будущий альбом "Железная ласточка".

Режиссером клипа Free Me является Вал (Валерий Бебко) – гитарист группы и муж Юлии Саниной, солистки THE HARDKISS.

В клипе можно увидеть много кадров с концертов группы.

Напомним, в апреле THE HARDKISS представили "космический" клип на чувственную песню о любви. Также мы писали, Юлии Саниной и Тине Кароль пришлись по вкусу похожие наряды (только разного цвета) от украинско-грузинского бренда GUDU. Ранее Юлия Санина впервые показала фото сына.

The Hardkiss — украинская музыкальная группа, появившаяся в 2011 году. Авторство всех песен группы принадлежит Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером The Hardkiss. Над образами участников группы работают стилисты Слава Чайка и Виталик Дацюк.

Они являются Лучшей рок-группой Украины в 2017 году по версии YUNA, а также Лучшим альтернативным проектом 2016 и 2017 года по версии M1 Music Awards.