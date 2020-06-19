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Премьера

Джамала, Потап и жена DZIDZIO: слушаем новые треки этой недели

Сегодня, 16:52

Сегодня.Lifestyle предлагают послушать музыкальные новинки

На этой недели украинские артисты порадовали поклонников выпуском новых композиций. Некоторые из премьер и вовсе стали полной неожиданностью. Например, впервые свой сингл выпустила супруга украинского певца DZIDZIO, а Джамала и вовсе выпустила сингл, который был записан за 40 минут.

Сегодня.Lifestyle предлагают послушать музыкальные новинки этой недели.

Джамала

Украинская певица Джамала выпустила сингл "Пастка", которую написала и записала за 40 минут. Эта композиция была создана совместно с музыкантом и саунд-продюсером Vakula.

Исполнительница рассказала, что в пик самоизоляции, она вышла на прогулку со своим сыном и бабушкой. Тогда Vakula, настоящее имя которого Михаил Витюк, прислал звезде инструментальное демо. Музыкант отметил, что альбом выходит уже очень скоро и если Джамала "готова ворваться", то песня нужна "на вчера".

Анастасия Кожевникова

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова в рамках своей сольной карьеры презентовала новую композицию "Мотылек". Вместе с песней состоялся и релиз атмосферного клипа, который был снят в живописных местах Украины.

Пустынное побережье и водная гладь Черного моря, дикий остров "на краю света" Тендровская коса, Херсонские горы или украинский Гранд-каньон, обрывистые скалы – все эти красоты можно увидеть в новой видеоработе Анастасии Кожевниковой "Мотылек".

Пейзажи в видео не уступают паттернам Исландии, хотя все кадры были сняты в Украине. В широте этого огромного "мира", в сердце природных просторов танцует чувственная девушка-мотылек – сама певица.

Супруга DZIDZIO – певица SLAVIA

Жена известного украинского певца DZIDZIO (Михаила Хомы), певица SLAVIA (настоящее имя Ярослава Хома) выпустила провокационный клип.

Артистка сняла видео на композицию "Я тобі не мамка", которая мотивирует женщин выходить из-за широких спин своих избранников и реализоваться как личность.

Tayanna

Певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек "Жіноча сила". Презентация состоялась сегодня на официальном YouTube-канале артистки и на всех цифровых площадках.

"Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас. Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее", – комментирует TAYANNA.

Хэштег #Жіночасила уже заполняет социальные сети и предвещает стать новым летним музыкальным вдохновением для прекрасной половины человечества.

Екатерина Бужинская

Известная певица и народная артистка Украины представила видеопремьеру на жаркий трек "Хіт цього літа". Автором заводного трека стал Алексей Малахов, который уже не первый раз сотрудничает с певицей.

Вместе с артисткой они продумали новую манеру исполнения, в которой не сразу узнается привычный сильный вокал певицы. Сама Екатерина кратко и с юмором комментирует свои вокальные перевоплощения: "Молодежный стиль мне тоже по плечу".

Стоит отметить, клип "Хіт цього літа" – вторая режиссерская работа Катерины Бужинской.

Потап

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) во время карантина уже успел выпустить песню о ситуации, которая сложилась во всем мире из-за пандемии коронавируса. Теперь музыкант порадовал поклонников новой работой – композицией на песню "Лето 2020". Новый трек ПТП – напоминание о том, что настоящее лето соткано из хороших эмоций, улыбок, танцев и песен, фестивалей и прыжков в воду.

Премьера сингла состоялась 18 июня на YouTube-канале артиста. Mood видео к песне Потап снял на одной из спортивных площадок Киева.

Напомним, что недавно певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню "Воспоминания". NK создала романтическую видеоработу, вдохновившись приятными воспоминаниями во время просмотра старых совместных фото и видео с ее супругом Потапом.

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