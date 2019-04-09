Премьеры от звезд и новые имена: канал "Украина" покажет концерт "Весенняя музыкальная платформа"

Весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" поделятся Олег Винник, Светлана Тарабарова, Злата Огневич

Смотрите "Музыкальную платформу" 28 апреля на телеканале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

В воскресенье вечером, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. Весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, Сергей Бабкин, ALEKSEEV, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская, TAYANNA и многие другие артисты.

Певица TAYANNA в этом году в последний момент сняла свою кандидатуру с отборочного конкурса Евровидение в Украине. Свое решение она прокомментировала следующим образом.

"Я не жалею абсолютно ни о чем, – рассказала TAYANNA журналистам "Зіркового шляху" за кулисами "Весенней музыкальной платформы" и добавила, что строит далеко идущие планы на свой будущий тур. – Мы думаем и о Дворце Украина. Но как оно сложится – никто не знает".

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В этом году "Музыкальная платформа" будет по-настоящему весенней, уверяет ее ведущая Светлана Катренко.

"Эта "Музыкальная платформа" будет особенной – легкой, свежей, яркой, как сама весна. Будут артисты, которых вы так ждете, но будут и те, кого вы давно не слышали. Новые образы, новые постановки и при этом любимые хиты", – рассказывает ведущая.

По словам музыкального продюсера канала "Украина" и ведущего "Музыкальной платформы" Геннадия Витера, зритель будет удивлен большим количеством премьер.

"Будем удивлять громкими премьерами от звёзд, новыми именами, украинским фольклором в современных аранжировках и хорошим весенним настроением!", – делится ведущая "Музыкальной платформы" Мария Орлова.

Смотрите большой концерт "Музыкальная платформа" в воскресение вечером, 28 апреля, на телеканале "Украина".

Также смотрите видео, как TAYANNA отыграла первый сольный концерт в Киеве:

TAYANNA Видео: Канал "Украина"

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