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Преследовал и угрожал: отца Линдсей Лохан арестовали за домашнее насилие

Экс-супруга Майкла Лохана написала на него заявление в полицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Фото: Getty Images

Отца американской актрисы Линдсей Лохан, который недавно высказался о романе дочери с принцем Саудовской Аравии, арестовали за домашнее насилие.

Детальнее о новом романе Линдсей Лохан смотрите в сюжете:

Как сообщает The Daily Mail, его бывшая супруга Кейт Мейджор написала заявление в полицию, обвинив Майкла Лохан в избиениях. По ее словам, мужчина после ссоры напал на нее в доме. Причиной скандала в семье послужили обвинения Мейджор в сторону Майкла. Кейт уличила бывшего супруга в измене.

После того, как Кейт сказала Лохану об измене, он швырнул в нее вешалкой, пытался душить, обзывал и угрожал убить. Во время ссоры женщина держала в руках хомяка, а потом уронила и домашний питомиц разбился. Теперь Кейт обвиняет супруга еще и в смерти животного.

Отец актрисы Майкл Лохан
Отец актрисы Майкл Лохан
Фото: Getty Images

Более того, отец актрисы преследовал женщину и угрожал, но ей удалось убежать до квартиры своего адвоката и позвонить в полицию. На данный момент Майкл находится под стражей.

Напомним, что Линдсей Лохан в свой день рождения поделилась провокационным фото.

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