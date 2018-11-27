Причины переезда Меган и Гарри: ссора с Уильямом и разногласия с Кейт

Поклонники королевской семьи уверены, что переезд связан не только с будущим пополнением у Меган и Гарри

Принц Гарри и принц Уильям. Фото: Getty

Новость о том, что Меган и принц Гарри собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Фрогмор-хаус в Виндзоре одним фанам показалась вполне логичной, ведь скоро у пары родится первенец, других – насторожила.

Поклонники королевской семьи уверены, что что-то здесь нечисто. Тем временем DailyMail собрал самые разные и, по мнению некоторых, истинные причины переезда герцога и герцогини Сассекских.

Причина 1. Гарри хочет отделиться от Уильяма

Поговаривают, что принц Гарри уже давно хотел "вылететь" из-под крыла старшего брата и начать отдельную жизнь. Свадьба с Меган ускорила этот процесс. Также бытует мнение, что пути братьев разойдутся тогда, когда Уильям станет принцем Уэльским.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty

Помимо этого на отношения принцев повлиял брак Гарри с Меган, которую инсайдер, приближенный к королевской семье, охарактеризовал как "упрямую личность". В свою очередь Гарри пытается во всем угодить жене и заявил, что "то, что Меган хочет, то она получает".

Причина 2. Меган и Кейт не могут найти общий язык

Также одной из причин переезда Меган и Гарри могут послужить не слишком теплые отношения между герцогиней Сассекской и герцогиней Кембриджской Кейт. Просто, утверждает источник, Кейт и Меган очень разные люди, но между ними не было серьезных конфликтов.

Кейт и Меган Фото: AFP

Тем не менее, настаивает источник, дело не только в Меган. Сам Гарри уже взрослый женатый человек и он не менее волевой, чем его жена. А инсайдер, который не скрывает симпатии к Гарри, даже охарактеризовал характер принца как "диктаторский".

Причина 3. Гарри не хочет чувствовать себя "золотой рыбкой в аквариуме"

Принц Гарри шестой в очереди на престол, так что он, в отличие от своего брата Уильяма, который второй в очереди, может позволить себе менее публичную жизнь, к чему и тяготеет. Герцог Сассексий хочет уберечь свою семью от посторонних глаз и не жить как золотая рыбка в аквариуме. Фрогмор-хаус в Виндзоре, двери которого открыты для публики два раза в году, вполне для этого подходит. А вот семья принца Уильяма все время на виду. Папарацци всегда фотографируют принцессу Шарлоту и принца Джорджа, когда они направляются в школу.

Меган и принц Гарри Фото: AFP

"У герцогов Кембриджских есть свой сад на заднем дворе, но нет другого места для детей, где бы они могли играть", – говорит тот, кто хорошо знает планировку Кенсингтонского дворца. "Фрогмор, находящийся внутри зоны безопасности Виндзора, уединенный, спокойный, и, самое главное, частный. Никто не увидит, когда Меган и Гарри придут или уйдут", – добавил инсайдер.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года.