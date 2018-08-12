Прикрылась массивными украшениями: Ники Минаж в необычном образе представила новый альбом

Среди записей совместные композиции с Эминемом, Лил Уэйном, Арианой Гранде, The Weeknd, Future

Ники Минаж. Фото: instagram.com/nickiminaj/

Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж, которая недавно снялась в женственной фотосессии Карла Лагерфельда для модного глянца, наконец выпустила четвертый студийный альбом под названием Queen. Среди записей совместные композиции с Эминемом, Лил Уэйном, Арианой Гранде, The Weeknd, Future.

Отметим, что всего в альбоме 19 треков, некоторые были представлены ранее. Есть даже клипы на часть из них: к примеру, Bed и Chun-Li. Отметим, что изначально релиз альбома планировали на 15 августа, но накануне Минаж решила перенести дату премьеры на 10 августа.

Кроме того, Ники представила обложку своего альбома. На фото девушка предстала практически без одежды — ее заменили крупные украшения. На этот раз поклонники певицы поставили снимку почти 2 миллиона лайков и написали больше 50 тысяч комментариев.

Всего за 12 часов вызывающий образ набрал целых 1,6 млн лайков, а фанаты разделились на два лагеря: некоторые называли Минаж королевой и секс-бомбой, другие же удивлялись, как грудь не выпрыгнула из узкой одежки и просили исполнительницу надеть на себя хоть что-то.

К слову, альбом Queen Ники Минаж был одним из самых ожидаемых новинок для меломанов. Пластинка Queen поступит в продажу 17 августа 2018 года. Однако несмотря на все прогнозы и рекламы альбом презентовали 10 августа.

Love Публикация от Barbie® (@nickiminaj) 10 Авг 2018 в 12:03 PDT

Напомним, недавно Ники Минаж опубликовала фото и видео из бассейна в своем Instagram. Для образа 35-летняя певица надела белый прозрачный комбинезон. Кроме тверка, она показала несколько соблазнительных кадров. Стоит отметить, что такие кадры Ники разместила в связи с промокампанией ее нового хита и видеоклипа "BED" с певицей Арианой Гранде.