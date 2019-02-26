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Примирение века! Леди Гага помирилась с Мадонной после восьми лет вражды

Певицы не общались восемь лет из-за обвинений Мадонны в плагиате

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Леди Гага
Леди Гага
Фото: AFP

В ночь с 24 на 25 февраля прошла церемония награждения премии "Оскар", на которой статуэтку получила и Леди Гага. Эту церемония певица, а теперь еще и актриса, запомнит надолго. И не только потому, что получила награду. 32-летняя звезда наконец-то помирилась c 60-летней королевой поп-сцены Мадонной, с которой враждовала в течение восьми лет!

Звезды встретились на афтепати премии, и Мадонна поздравила свою коллегу с победой. Кажется, все обиды остались позади. Фотографам удалось сделать снимок, на котором две певицы позируют вместе как старые добрые подруги, при этом Мадонна нежно обнимает Леди Гагу.

Мадонна и Леди Гага
Мадонна и Леди Гага
Фото: instagram.com/madonna

"Не связывайтесь с итальянскими девушками", – подписала снимок Мадонна.

INSTAGRAM

Отметим, что причиной конфликта стала песня Леди Гаги Born This Way, которую звезда выпустила в 2011 году. Мадонна тогда обвинила коллегу в плагиате и заявила, что эта композиция очень похожа на ее песню Express Yourself 1989 года. После этого она еще не раз критически высказывалась в адрес певицы.

Напомним, выступление Леди Гаги и Брэдли Купера на "Оскаре" сразу назвали самым лучшим, а то, как они смотрят друг на друга? – "химией".

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Источник: Сегодня
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