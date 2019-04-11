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Принц Чарльз и Камилла очаровали романтическим кадром

Сын королевы Елизаветы ІІ с супругой отметили годовщину свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Принц Чарльз и Камилла
Принц Чарльз и Камилла
Фото: instagram.com/clarencehouse

В 2005 году принц Чарльз женился во второй раз - на Камилле Паркер Боулз. По некоторым данным, Чарльз состоял в отношениях с Камиллой еще до брака с принцессой Дианой, во время и после него. Интересно, что пара заключила брак в гражданском порядке, а не в церковном. Королева Елизавета ІІ на церемонии не присутствовала. Этот случай стал первым в истории королевской семьи Великобритании.

9 апреля принц Чарльз и Камилла отметили 14-ю годовщину со дня свадьбы, и в честь такого события на их странице в Instagram появилось черно-белое совместное фото, сопровожденное благодарностью за многочисленные поздравления.

"Спасибо за ваши теплые пожелания по случаю годовщины свадьбы принца Уэльского и герцогини Корнуоллской", – говорится в сообщении.

Принц Чарльз отметил 14-ю годовщину свадьбы с Камиллой
Принц Чарльз отметил 14-ю годовщину свадьбы с Камиллой
Фото: instagram.com/clarencehouse

К слову, став женой принца Чарльза, Камилла получила титул принцессы Уэльской, однако приняла решение не использовать его, чтобы избежать ассоциаций с принцессой Дианой. Камилла предпочитает использовать титул герцогини Корнуольской.

Отметим, первая жена принца Чарльза и мать его двоих сыновей, Уильяма и Гарри, народная любимица, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997-м. Однако за год до происшествия пара развелась, что не наилучшим образом отразилось на репутации принца Чарльза.

Ранее мы писали, что в жизни принца Чарльза были не только Камилла и принцесса Диана. Сегодня.Lifestyle рассказали о всех его женщинах.

Смотрите видео о том, что племянник Елизаветы ІІ женился на мужчине:

Напомним, принц Гарри снимает документальный сериал о психическом здоровье.

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