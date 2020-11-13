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Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

Сегодня, 12:53

У будущих супругов перед торжеством случился неприятный разговор

15 ноября на Netflix стартует четвертый сезон "Короны", сериала о британской королевской семье. В преддверии премьеры в Сети появляются новые интересные факты из жизни британских монархов. Так, например, стало известно о фразе, которую сказал принц Чарльз своей будущей супруге, ныне покойной, Диане Спенсер перед свадьбой.

People процитировали астролога Пенни Торнтон, которая ранее тесно общалась с принцессой Дианой. Женщина раскрыла неприятные подробности отношений Леди Ди и принца Чарльза.

"Одна из самых шокирующих вещей, которые сказала мне Диана, – это то, что в ночь перед свадьбой Чарльз сказал ей, что не любил ее. Я думаю, что Чарльз не хотел жениться из-за ложных предубеждений. Он хотел уладить это с Дианой, но от этого она была просто опустошена", – говорит Пенни.

Принцесса Диана и принц Чарльз
Принцесса Диана и принц Чарльз
Фото: Getty Images

Тортон также добавила, что Диана хотела выйти замуж за Чарльза, но в тот момент она сомневалась, стоит ли ей это делать.

Во время интервью с репортером BBC Мартином Баширом в 1995 году, принцесса Диана рассказала, что и у нее, и у принца Чарльза были отношения на стороне, когда они были еще в браке. Принц Чарльз, напомним, возобновил отношения с бывшей девушкой (и нынешней женой) Камиллой Паркер-Боулз, что способствовало их с Дианой разводу в 1992 году.

Напомним, в Сети появилось редкое архивное фото принцессы Дианы с братом.

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