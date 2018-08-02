Принц Джордж дебютировал в списке самых стильных британцев 2018-го по версии Tatler

Члены королевской семьи возглавили рейтинг самых стильных представителей Британии 2018 года

Принц Джордж. Фото: Instagram/kensingtonroyal

Популярный журнал Tatler опубликовал ежегодный список 30 самых стильных представителей Британии. В модный рейтинг попали почти все представители королевской семьи, близкие к окружению королевы.

Отметим, что оказавшиеся в списке знаменитости распределены не по местам, а по группам.

принц Джордж Фото: instagram/kensingtonroyal

В группе "Члены королевской семьи" дебютировал старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – пятилетний принц Джордж. Мальчик покорил экспертов журнала своими шортами, рубашками с коротким рукавом и носочками. Tatler отмечает, что стиль Джорджа у многих ассоциируется с образом Кристофера Робина, героя книг Алана Александра Милна о Винни-Пухе и его друзьях. И это особенно актуально в 2018 году, когда в мировой прокат выходит фильм "Кристофер Робин".

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: AFP

Конечно же, в список попали мать Джорджа Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, а также герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Чарльза, и 22-летняя леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда. Tatler особо отметил и стиль королевы Елизаветы II.

Среди кинозвезд в списке представлены актер Мэтт Смит (сериал "Корона", рассказывающий о жизни Елизаветы II), актриса Лили Джеймс (звезда второй части популярного мюзикла Mamma Mia!, и актер Дэниел Калуя (фильмы "Прочь" и "Черная пантера").

Поп-звезд в списке Tatler еще меньше — певица Дуа Липа и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз.

Также в знаменитую 30-ку попали дизайнеры Стелла Маккартни и Джонатан Андерсон, супруга Джорджа Клуни Амаль, 7-й герцог Вестминстер, Никки Хилтон (младшая сестра Перис Хилтон), бывшая супермодель Джерри Холл.

Напомним, стало известно об отношениях Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Также мы писали,