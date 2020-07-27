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Принц Гарри давно хотел отказаться от королевских обязанностей – СМИ

Сегодня, 13:07

Оказывается, инициатором выхода из королевской семьи была не Меган Маркл

Инициатором выхода из королевской семьи была не Меган Маркл, как считают многие, кто следит за жизнью знаменитостей, а принц Гарри. Об этом стало известно из книги "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family", написанной журналистами и королевскими биографами Омидом Шорби и Каролин Дюран.

В основу книги легли откровенные интервью герцога и герцогини Сассекских. После свадьбы Гарри и Меган хотели сами распоряжаться своей жизнью и даже создать собственную резиденцию, но у них это не вышло.

Историю Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Вскоре супруги решились на неожиданный для многих, в том числе и для королевы Елизаветы II, шаг.

"Гарри хотел уйти. В глубине души он всегда боролся с этим. Меган открыла ему дверь", – говорится в книге, опубликованной на сайте The Sunday Times.

При этом сама Меган тяжело перенесла решение Гарри. Однажды она даже жаловалась подруге со слезами на глазах: "Я отдала всю свою жизнь ради этой семьи... Была готова сделать все возможное. Но мы здесь. Это очень грустно".

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Напомним, что 31 марта 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл сложили свои королевские полномочия. Теперь супруги не могут использовать свои титулы герцогов Сассекских.

Более того, внук королевы Елизаветы II решил отказаться даже от фамилии Маунтбеттен-Виндзор, которую Ее Величество сохранила для его семьи.

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