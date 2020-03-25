Принц Гарри и Меган Маркл на фоне карантина обратились к подписчикам

Герцоги Сассекские публично поддержали медиков

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сделали официальное заявление в связи с пандемией, обратились к своим подписчикам с просьбой не игнорировать карантин и придерживаться основных правил гигиены во время пандемии. Сами же супруги на данный момент находятся в самоизоляции в Канаде.

На своей официальной странице в Instagram герцоги Сассекские выразили благодарность и поддержали медиков во всем мире, которые помогают больным бороться с тяжелым недугом. В очередной раз принц Гарри и Меган Маркл напомнили о ежедневных правилах гигиены и акцентировали внимание на важности оберегать себя в условиях пандемии.

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"Смелые и преданные медики на передовой эпидемии рискуют собственным благополучием и здоровьем, заботясь о больных и борясь с коронавирусом. Где бы вы ни были в мире, мы все вам безумно благодарны! Для всех нас лучший способ поддержать медицинских работников – это убедиться, что мы не усложняем их работу, распространяя эту болезнь дальше. Поэтому в ВОЗ поделились некоторыми рекомендациями, которые могут помочь. Вы, возможно, их видели или слышали раньше, но они сегодня важны, как никогда", – написали герцоги Сассекские.

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Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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