Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету ІІ – СМИ

Герцоги Сассекские проигнорировали приглашение Ее Величества в шотландский дворец Балморал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают действовать наперекор дворцу, в частности Ее Величеству. Совсем недавно Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой. Теперь же стало известно, что королева Елизавета ІІ пригласила герцогов Сассекских посетить шотландский дворец Балморал. Однако Меган и Гарри отклонили ее приглашение, а королева, в свою очередь, расценила такой поступок как оскорбление. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщают западные таблоиды, свой отказ герцоги Сассекские объяснили тем, что их сын Арчи еще слишком маленький для переездов. Королева не считает это веской причиной, чтобы не принять ее приглашение. Отметим, 6 сентября, ребенку исполнится 4 месяца. Кроме того, совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри вместе с малышом летали на Ибицу, несмотря на его возраст.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Харрисон
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Харрисон
Фото: Getty Images

"У Гарри и Меган не было планов поехать в Балморал этим летом, поскольку они чувствовали, что Арчи был слишком мал. Это немного странно, так как возраст не помешал им отправиться с сыном на Ибицу на неделю, а затем увидеться с Элтоном Джоном во Франции", – говорит источник.

К тому же Меган Маркл никогда не была в Балморале, и королева разочарована, что герцоги Сассекские отказались. Отметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Балморал с тремя детьми.

Ранее мы писали, что принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Отец Меган Маркл пожаловался на дочь в своем первом интервью после рождения Арчи Экс-возлюбленная принца Гарри вышла замуж в Йоркском соборе Как Меган Маркл и принц Гарри познакомились: вся правда об их первой встрече
принц Гарри королевская семья Меган Маркл королева Елизавета II Арчи Харрисон
Реклама

Новости партнеров

Дочь выселила Клару Новикову из квартиры
Дочь выселила Клару Новикову из квартиры
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно
Вкусные блины, которые готовить совсем несложно

Популярные статьи

Вчера, 20:00Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Вчера, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

4 сентябряТехно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

4 сентябряШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

4 сентябряШоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

4 сентябряFun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

4 сентябряТехно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

4 сентябряАфиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

4 сентябряFun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

Новости партнеров

Микки Рурк изменился до неузнаваемости - Профиль
Микки Рурк изменился до неузнаваемости - Профиль
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Опрос показал, от чего зависит мужская красота
Опрос показал, от чего зависит мужская красота
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
9 самых крутых кондитеров в Instagram
9 самых крутых кондитеров в Instagram
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Влюбленные Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на пляже в Малибу
Влюбленные Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на пляже в Малибу
Эта красивая бегунья покорит и вдохновит любого: Lucia Furmankova
Эта красивая бегунья покорит и вдохновит любого: Lucia Furmankova