Принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Елизавету ІІ – СМИ

Герцоги Сассекские проигнорировали приглашение Ее Величества в шотландский дворец Балморал

Принц Гарри и Меган Маркл продолжают действовать наперекор дворцу, в частности Ее Величеству. Совсем недавно Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой. Теперь же стало известно, что королева Елизавета ІІ пригласила герцогов Сассекских посетить шотландский дворец Балморал. Однако Меган и Гарри отклонили ее приглашение, а королева, в свою очередь, расценила такой поступок как оскорбление. Об этом сообщает The Sun.

Как сообщают западные таблоиды, свой отказ герцоги Сассекские объяснили тем, что их сын Арчи еще слишком маленький для переездов. Королева не считает это веской причиной, чтобы не принять ее приглашение. Отметим, 6 сентября, ребенку исполнится 4 месяца. Кроме того, совсем недавно Меган Маркл и принц Гарри вместе с малышом летали на Ибицу, несмотря на его возраст.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Харрисон Фото: Getty Images

"У Гарри и Меган не было планов поехать в Балморал этим летом, поскольку они чувствовали, что Арчи был слишком мал. Это немного странно, так как возраст не помешал им отправиться с сыном на Ибицу на неделю, а затем увидеться с Элтоном Джоном во Франции", – говорит источник.

К тому же Меган Маркл никогда не была в Балморале, и королева разочарована, что герцоги Сассекские отказались. Отметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Балморал с тремя детьми.

Ранее мы писали, что принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл.

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