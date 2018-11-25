Принц Гарри и Меган Маркл переезжают: названо место и дата

У герцогов Сессекских расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

Недавно в западных СМИ появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Кенсингтонский дворец в ближайшее время. Одной из причин называют маленькую территорию для проживания втроем, поскольку Меган скоро родит первенца. Королевской чете нужно больше пространства. Однако, по словам инсайдеров, герцоги Сассекские имеют некоторые расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими. Именно поэтому они хотят поселиться подальше от Уильяма и Кейт Миддлтон. Согласитесь, неожиданно.

Так, на днях слухи о переезде принца Гарри и Меган Маркл подтвердила личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс на странице в Twitter.

"Принц Гарри и Меган Маркл переедут с Кенсингтонского дворца в следующем году. Они получили от королевы новый особняк, который станет их официальной резиденцией. Сейчас там проводится большая реконструкция", – говорится в сообщении.

Exclusive: Harry & Meghan are moving out of Kensington Palace next year. They’ve been given a new house by the Queen and it will be their official residence. It’s currently undergoing a large refurbishment to turn it back from staff accommodation to a family home. — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 23 ноября 2018 г.

Как сообщила Эндрюс, королева Елизавета II выделила для супругов коттедж в Виндзоре –Фрогмор-хаус с красивыми садами. Именно здесь состоялась частная вечеринка после свадьбы герцогов Сассекских. В коттедже насчитывается десять комнат, одна детская, тренажерный зал и студия йоги.

Фрогмор-хаус в Виндзоре Фото: Twitter/Emily Andrews

И буквально вчера, 24 ноября, Кенсингтонский дворец официально подтвердил переезд принца Гарри и Меган Маркл из Лондона в Виндзор. Однако их офис по-прежнему остается в Кенсингтонском дворце вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года.