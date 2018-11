Принц Гарри и Меган Маркл переезжают: названо место и дата

У герцогов Сессекских расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими

Недавно в западных СМИ появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл планируют покинуть Кенсингтонский дворец в ближайшее время. Одной из причин называют маленькую территорию для проживания втроем, поскольку Меган скоро родит первенца. Королевской чете нужно больше пространства. Однако, по словам инсайдеров, герцоги Сассекские имеют некоторые расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими. Именно поэтому они хотят поселиться подальше от Уильяма и Кейт Миддлтон. Согласитесь, неожиданно.

Так, на днях слухи о переезде принца Гарри и Меган Маркл подтвердила личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс на странице в Twitter.

"Принц Гарри и Меган Маркл переедут с Кенсингтонского дворца в следующем году. Они получили от королевы новый особняк, который станет их официальной резиденцией. Сейчас там проводится большая реконструкция", – говорится в сообщении.

Exclusive: Harry & Meghan are moving out of Kensington Palace next year. They’ve been given a new house by the Queen and it will be their official residence. It’s currently undergoing a large refurbishment to turn it back from staff accommodation to a family home.