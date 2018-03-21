Принц Гарри и Меган Маркл планируют предсвадебное путешествие

Сегодня, 13:58

В планах у Гарри и Меган однодневный тур по острову Закинф

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: AFP

19 мая принц Гарри и Меган Маркл обвенчаются в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Куда после отправятся новобрачные в медовый месяц, пока неизвестно, однако в СМИ появились сообщения, что незадолго до церемонии пара уже запланировала поездку в Грецию.

В планах у Гарри и Меган однодневный тур по острову Закинф, сообщает dailymail.co.uk. Пара уже забронировала номер в отеле Castelli и заказала экскурсию с личным гидом. Скорее всего, принц и бывшая актриса посетят пляж Навагио, который знаменит тем, что недалеко от него в 1980 году произошло кораблекрушение, и судно до сих пор лежит в песчаной бухте, окруженной скалами.

Для британского принца и его невесты – это не первое совместное путешествие. Почти сразу после знакомства они отправились вместе в Ботсвану, а рождественские каникулы провели в Исландии. Также они ездили на Ямайку, на свадьбу друзей Гарри.

Ранее Кенсингтонский дворец обнародовал новые детали предстоящего торжества принца Гарри и Меган Маркл, в частности, рассказал, как будет выглядеть главный десерт

Напомним, принц Гарри отказался от брачного контракта с Меган Маркл.
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