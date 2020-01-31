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Принц Гарри и Меган Маркл попали в центр скандала из-за рекламы "смертельной" компании

Пользователи удивились инициативе герцогов Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишатся королевских титулов с финансированием только весной 2020 года, герцоги решили уже сейчас позаботиться о своем будущем. Так, супруги приняли участие в рекламной кампании Bell Canada, которую обвиняют в доведении человека до самоубийства.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Герцог и герцогиня Сассекские на своей официальной странице в Instagram рекламируют телекоммуникационную компанию Bell Canada. Более того, они призывают подписчиков посмотреть официальное видео Bell — взамен компания обязуется перечислять пользователям за каждый просмотр по пять центов в канадские фонды, которые нацелены на поддержание психологического здоровья людей.

Но такая инициатива разозлила поклонников герцогов. Ведь известно, что компания Bell причастна к смерти заключенного Клива Геддеса. Страдающий паранойей мужчина повесился в 2017 году в своей тюремной камере. Клива арестовали за намерение убить отца и должны были направить на психиатрическую экспертизу, однако в больнице, которая финансировалась компанией, как оказалось, не осталось свободных мест, и его отправили в тюрьму. После самоубийства в стране прокатилась волна протестов. Участники манифестаций, обвинявшие Bell в смерти Клива, требовали защитить права заключенных.

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"Очень странно привлекать к кампании по борьбе за душевное здоровье компанию, которая довела до самоубийства человека с психическими проблемами", — возмущаются подписчики в Сети.

Отметим, принц Гарри и Меган Маркл с весны 2020 года больше не будут использовать титул Ваше королевское высочество, они также не будут получать деньги на выполнение своих королевских обязанностей. Принц Гарри и Меган больше не будут представлять монаршую семью и должны вернуть средства налогоплательщиков – 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченные на реконструкцию семейного коттеджа Фрогмор-хаус, который останется их домом в Британии.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

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