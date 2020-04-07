Гарри и Меган Маркл признались, почему назвали первенца Арчи

Герцоги выбрали греческое слово

После публикации свидетельства о рождении первенца Гарри и Меган Маркл выяснилось, что настоящее имя бывшей актрисы – Рейчел. Теперь же супруги решили пояснить, почему они своего первенца назвали именно Арчи. Оказалось, что это греческое слово, которое означает "источник действия".

Более того, Меган Маркл и Гарри объявили, что намерены создать благотворительную организацию, которая получит название Archwell. Именно идея назвать так свою благотворительную организацию стала вдохновением для имени сына.

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи Фото: Getty Images

"Еще до Royal Sussex появилась идея "Арчи" – это греческое слово, что означает "источник действия". Мы ухватились за эту идею для благотворительной организации, которую мы надеялись когда-нибудь создать, и она стала вдохновением для имени нашего сына. Делать что-то значимое, делать что-то важное", – цитирует слова супругов издание People.

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Отметим, что сейчас Гарри и его супруга Меган Маркл проживают в арендованном доме Лос-Анджелеса. Поскольку президент США Дональд Трамп отказался платить за охрану герцогов, принц Чарльз выделил на безопасность сына 2,5 миллиона долларов. Однако в дальнейшем о своем финансовом положении Меган и Гарри будут заботиться самостоятельно.

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