Принц Гарри и Меган Маркл возмутили членов королевской семьи: что произошло

Герцоги нарушили правила Кенсингтонского дворца

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

После возвращения из Африки на британском телеканале вышел документальный фильм о международном турне принца Гарри и Меган Маркл под названием "Гарри и Меган: Африканское путешествие". Откровенное интервью с прессой и вызвали волну возмущения со стороны представителей Кенсингтонского дворца.

О путешествии Меган Маркл в Южную Африку смотрите в сюжете:

Рассказы о жизни внутри британской семьи, отношениях со старшим братом – принцем Уильямом, давлении прессы, по мнению членов королевской семьи, получились уж слишком откровенными. Более того, в семье есть правило – общаться с журналистами исключительно через спикеров. Монархи не разглашают деталей личной жизни, а частично делятся ими во время встреч с прессой.

"В королевской семье не понимают, чего именно принц Гарри и Меган Маркл хотят добиться, так как обычно члены королевской семьи не говорят настолько подробно о личном. Будет справедливо сказать, что королевская семья глубоко обеспокоена и возмущена тем, в каком направлении все идет", – рассказал инсайдер E News.

Также известно, что не поддержал брата и принц Уильям. Комментарии принца Гарри касательно их отношений расстроили герцога Кембриджского.

Напомним, что во время интервью принц Гарри признал разногласия со старшим братом и отметил, что у них разные пути.

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