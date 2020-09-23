Принц Гарри и Меган Маркл выступили на телевидении в США впервые после сложения королевских обязанностей: видео

Пара подчеркнула важность предстоящих выборов в Штатах

Впервые после того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия, герцоги Сассекские выступили на телевидении в США. Супруги появились в эфире телеканала ABC.

Меган и Гарри выступили в рамках проекта журнала Time "100 самых влиятельных людей мира". В видеообращении Маркл призвала граждан голосовать на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в ноябре.

"До выборов осталось шесть недель, а сегодня день регистрации избирателей. Каждые четыре года нам говорят: "Это самые важные выборы в нашей жизни". И на этот раз это действительно так. Когда мы голосуем, наши ценности претворяются в жизнь, и наши голоса слышны", – сказала Меган.

Гарри также выступил с призывом ответственно относиться к своим действиям в Сети, проверять информацию и не распространять ложные факты, а также контент дискриминационного характера.

"По мере приближения этого дня (дня выборов – ред.) жизненно важно, чтобы мы отвергали разжигание ненависти, дезинформацию и онлайн-негатив. То, что мы потребляем, с чем мы сталкиваемся и с чем взаимодействуем в Интернете, оказывает реальное влияние на всех нас", – сказал герцог Сассекский.

Напомним, Меган Маркл обсудила права женщин на выборах в США. Ранее принц Гарри отметил свое 36-летие.

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