Принц Гарри и Меган Маркл выступили против решения Елизаветы ІІ

Герцоги Сассекские напомнили, что никто не может запретить им пользоваться титулами за пределами Великобритании

Не так давно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать свои титулы в коммерческой деятельности, а также позиционировать себя как члены королевской семьи в рамках брендинга. Такое решение приняли высокопоставленные британские чиновники во главе с Елизаветой ІІ.

Герцоги Сассекские прокомментировали такое и решение и заявили, что слово "королевский" не принадлежит Ее Величеству и правительству Британии, поэтому запретить Меган Маркл и принцу Гарри использовать его в какой-либо деятельности невозможно, тем более за рубежом. Напомним, что на данный момент супруги проживают в Ванкувере. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В то же время герцоги сообщили, что все же не будут использовать титулы после 30 марта 2020 года, так как больше не будут исполнять обязанности старших членов королевской семьи.

"Хотя Ее Величество или Кабинет министров не обладают какой-либо юрисдикцией в отношении использования слова "королевский" за рубежом, герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать Sussex Royal или какую-либо версию слова Royal на любой территории (ни в Великобритании, ни за ее пределами), когда сложат полномочия весной 2020 года", – говорится в заявлении.

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Ранее мы также писали, что Елизавета II лично попросила принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Лондон.

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