"Нам нужно поговорить": в Сеть попала переписка принца Гарри и отца Меган Маркл

Внук королевы пытался отговорить Томаса от сотрудничества с прессой

Еще до выхода из королевской семьи принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали судебное разбирательство с таблоидами The Mail on Sunday по делу о защите частной жизни. Весь спор возник после того, как отец экс-актрисы Томас Маркл начал передавать изданиям личную информацию о его дочери и даже поддержал журналистов, обвиняя Меган в том, что она перестала с ним общаться после замужества.

Томас Маркл Фото: Getty Images

Оказывается, что и сам принц Гарри переписывался с мужчиной. Как сообщает иностранный ресурс Financial Times, документы с перепиской уже приобщены к судебному делу. 35-летний внук королевы Британии посылал сообщения отцу своей невесты незадолго до свадьбы, пытаясь отговорить его общаться с британскими таблоидами. Но, как известно, Томас не прислушался к зятю и дал ряд скандальных интервью.

"Том, это опять Гарри Нам действительно нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но "публичные действия" только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мэг и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как возможны два других варианта, которые не потребуют от вас общения с журналистами. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог объяснить. Мы с Мэг не злимся на вас, нам просто нужно поговорить", – говорится в письме принца Гарри.

В сюжете смотрите полную историю Меган Маркл и принца Гарри:

Уже в другом сообщении он снова пытался убедить Томаса не сотрудничать с журналистами. Принц Гарри уверял отца Меган, что только они могут ему помочь, но никак не пресса, которая заинтересована в эксклюзиве.

"Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с первого дня", – заверил супруг Меган Маркл.

Также недавно Меган Маркл и принц Гарри признались, почему назвали первенца Арчи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться